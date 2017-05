O conselleiro de Saúde do Goberno vasco, Jon Darpón Sierra, e o conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, valoraron "moi positivamente" o traballo conxunto desenvolvido desde que en 2016 asinasen un Plan de Cooperación para impulsar e apoiar o I+D+i sanitaria. Ademais, avogaron por seguir compartindo experiencias e resultados, "que poderían chegar a exportarse no futuro".

Reunión de conselleiros de Saúde vasco e galego | Fonte: Europa Press

Os Departamentos de Sanidade e Saúde, e os Servizos de Saúde das comunidades autónomas de Galicia e Euskadi celebran este mércores en Bilbao este primeiro ano de traballo conxunto para impulsar e apoiar o I+D+i sanitaria.

Segundo informou o Goberno vasco, desde a firma do Plan en 2016 abordáronse tres do catro eixos de actuación que se marcaron.

En concreto, durante estes primeiros meses traballouse na cooperación para o desenvolvemento das estratexias RIS3; na exploración de oportunidades en iniciativas estatais ligadas ao Instituto de Saúde Carlos III e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (fundamentalmente ao redor de compra pública innovadora); e na exploración conxunta cos clusters empresariais sobre apertura de mercados, comercialización e marcos para a innovación.

O Executivo autónomo lembrou que os Departamentos de Sanidade e Saúde de Galicia e Euskadi, "comunidades recoñecidas como sitios de referencia no ámbito de envellecemento activo e saudable" pola iniciativa European Innovation Partnership (EIP-AHA) da Comisión Europea, xa colaboraban na rede de Reference Sites do EIP-AHA e compartían intereses polas súas respectivas Estratexias de Especialización Intelixente (RIS3), dentro das cales, "o ámbito de saúde é unha das prioridades".

Co Plan de cooperación en marcha, o grupo de traballo establecido para o seu desenvolvemento puxo en marcha novas accións e intercambio de coñecementos adaptados á prestación de servizos a escala local.

Desta forma, ao longo da mañá, debulláronse esas actuacións que inclúen a participación no proxecto europeo TITTAN, relacionado co desenvolvemento de políticas que poidan impulsar o deseño e uso de solucións tecnolóxicas innovadores para o envellecemento activo.

Tamén se analizou a proposta doutro proxecto europeo sobre living labs e validación de innovacións útiles para o sector saúde desenvolvidas por pemes de ambas as comunidades; a presenza de Galicia na edición de Biospain 2016, celebrada no BEC, con contactos das respectivas delegacións; e o intercambio de coñecemento sobre xestión de ensaios clínicos, o programa Innosasun do País Vasco e o código 100 de Galicia.

IMPORTANCIA DA INVESTIGACIÓN

Segundo destacou o conselleiro de Saúde do Goberno vasco, Jon Darpón, o compromiso selado o pasado ano "sustentábase na visión común sobre a importancia da investigación e a innovación sanitarias como instrumentos esenciais para a mellora da saúde, o mellor desempeño do sistema sanitario, e para a contribución deste ao desenvolvemento socioeconómico".

"O traballo realizado ao longo deste ano, que avaliamos de maneira moi satisfactoria, é a proba da importancia e a efectividade dunha boa cooperación"", aseverou.

Pola súa banda, Jesús Vázquez Almuiña remarcou "o aspecto positivo desta colaboración bilateral, que, partindo de experiencias locais, axuda a crear modelos de mellora globais que beneficien aos pacientes, ao persoal sanitario e a todos os actores implicados no funcionamento dos nosos sistemas de saúde".

COMPARTIR EXPERIENCIAS

"Desde o Sergas apostamos por continuar nesta liña de traballo, compartindo experiencias e resultados, que poderían chegar a exportarse no futuro", engadiu.

Na xornada deste mércores tamén participaron, por parte do Goberno vasco, o viceconselleiro de Saúde, Iñaki Berraondo; a viceconselleira de Financiamento e Administración Sanitarias, Fátima Ansotegi; e a directora de Investigación e Innovación Sanitarias, María Aguirre; así como a xerente da Axencia de Coñecemento en Saude (ACIS), Sonia Martínez, e o director de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, por parte da Xunta de Galicia.

Durante o encontro, tamén se debateu sobre futuras accións de colaboración en torno, entre outras, á mellora da normativa relacionada co I+D+i para facilitar o aproveitamento de resultados; á cooperación co respectivos clúster sanitarios; así como sobre o desenvolvemento dalgunhas áreas prioritarias en RIS3 como o tratamento de datos ou o medicamento personalizado.

A reunión entre ambas as delegacións completouse cunha visita á OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, na que delegación galega coñeceu de primeira man o funcionamento do robot Da Vinci do Hospital Universitario Cruces, un do cinco cos que conta Osakidetza.