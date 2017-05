A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, asegurou este mércores en Lugo que co novo plan de transporte público da Xunta "duplicarase" o número de viaxes na provincia luguesa.

En rolda de prensa, Ethel Vázquez, ademais de incidir en que se "duplicarán" as viaxes con este novo plan que se concierta tamén co escolar, puntualizou que "o servizo se vai a mellorar, no número de frecuencias, en número de paradas, en puntos onde a día de hoxe non chega o transporte xeral vai chegar".

Outro aspecto que se duplica é o número de quilómetros, sobre o que subliñou que "a día de hoxe o transporte xeral percorre en Lugo medio millón de quilómetros ao ano, cos novos servizos que se implantarán a partir do un de agosto serán 1.200.000 quilómetros".

Así mesmo, apuntou que serán "trece contratos zonais" para a provincia de Lugo, o que sumaría sobre 170 autocares para realizar este servizo que se viu obrigada a Xunta a reordenar.

"Este trece contratos zonais (en Lugo) mellorarán a eficiencia aproveitando as prazas baleiras do transporte escolar. Son 42 rutas escolares as que se incorporan nesta primeira fase, por tanto o doce por cento das rutas escolares", puntualizou.

Tamén Ethel Vázquez sinalou que "son 5.000 as familias (en Galicia) que viven do sector do transporte", e apuntou que co novo plan incrementarase o emprego "porque o número de acompañantes (do transporte escolar) incrementarase o dez por cento".

Estes datos ofreceunos durante a presentación do anteproxecto da Primeira Fase do plan de Transporte Público de Galicia en Lugo.