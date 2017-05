As galegas vítimas de violencia de xénero con medidas de protección aumentaron un 7,8% en 2016 e os condenados un 5%

As mulleres galegas vítimas de violencia de xénero con orde de protección ou medidas cautelares aumentaron un 7,8% durante o ano 2016, mentres que os condenados por sentenza firme incrementáronse un 5,22% con respecto ao ano anterior.

Así o evidencian os datos feitos públicos este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e relativos á enquisa sobre violencia de xénero e violencia doméstica do ano 2016.

En concreto, durante o pasado exercicio, Galicia rexistrou 1.280 vítimas de violencia de xénero con ordes de protección ou medidas cautelares, o que supón un 7,8% máis que o ano anterior e un 1,1% menos con respecto ao ano 2012, cando foron 1.294.

A variación destas vítimas en Galicia é, así, superior á media nacional, na que a cifra de mulleres afectadas por esta lacra creceu un 2,4%. No entanto, a Comunidade galega continúa tendo unha das taxas de vítimas de violencia de xénero máis baixas do Estado (1 punto), por encima de País Vasco e Cataluña e por baixo da media nacional de 1,4 vítimas por cada 1.000 mulleres de 14 e máis anos.

Das 1.280 vítimas rexistradas en 2016, 749 tiñan entre 25 e 44 anos, mentres que 283 tiñan entre 45 e 64 anos e 179 entre 18 e 24 anos. Así mesmo, 48 eran maiores de 64 anos e 21 eran menores de idade.

Segundo a súa relación co agresor, en 305 casos era o seu cónxuxe no momento da activación da medida de protección, en 242 casos era a súa parella de feito e en 155 casos era a súa noiva. Un total de 28 vítimas estaban en proceso de separación, 72 xa estaban separadas do seu cónxuxe agresor, 243 eran a súa exmoza e 235 eran a súa exparella de feito.

DENUNCIADOS

Por mor de casos de violencia de xénero, recolle o INE, en 2016 denunciouse en Galicia a 1.283 homes, dos que 705 tiñan entre 25 e 44 anos, 372 entre 45 e 64 anos e 134 entre 18 e 24. Un total de 70 denunciados eran maiores de 64 anos e dous eran menores de idade.

En total, a estes homes imputáronselles na denuncia 1.441 infraccións, os máis frecuentes delitos de lesións (796), torturas e contra a integridade moral (271) e ameazas (199), así como 75 quebrantamentos de condena.

En total, ditáronse 3.712 medidas cautelares, das que 1.056 foron de prohibición de achegarse a determinadas persoas, 994 de prohibición de comunicarse, 510 de liberdade provisional, 222 e determinación do réxime de custodia e 216 de determinación do réxime de prestación de alimentos. Ademais, 66 foron ingresados en prisión provisional e a 11 incautáronselles armas ou outros instrumentos perigosos.

UN 5% MÁIS DE CONDENADOS

Por outra banda, 1.048 homes foron condenados con sentenza firme por delitos relacionados con violencia de xénero durante o pasado ano en Galicia, un 5,22% máis que o ano anterior.

Destes condenados, 592 corresponden á franxa de idade entre 25 e 44 anos, 285 entre 45 e 64 anos, 122 entre 18 e 24 anos e 43 a 65 ou máis anos. Seis condenados eran menores de idade. Pola contra, foron absoltos dos delitos 150 homes, todos eles maiores de idade.

Aos condenados na comunidade imputóuselles 1.412 infraccións penais, das que as máis frecuentes foron lesións (578), ameazas (278), quebrantamento de condena (179), torturas e contra a integridade moral (168) ou coaccións (105).

En canto ás penas e medidas ditadas --5.881--, as máis habituais foron as de prohibición de achegarse á vítima (1.182), as de privación do dereito a tenencia de armas (1.140), as de prohibición de comunicarse coa vítima (1.108), as de traballos en beneficio da comunidade (767), as de prisión (594) e as de inhabilitación especial para emprego (519).

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Noutra orde de cousas, Galicia rexistrou durante o ano 2016 un total de 296 vítimas de violencia doméstica, o que supón un 18,9% menos que o ano anterior. Destas, 197 eran mulleres e 99 eran homes.

Segundo a estatística do INE, por idades, 86 vítimas tiñan entre 45 e 64 anos, 85 eran maiores de 64 anos, 54 tiñan entre 25 e 44 e 23 entre 18 e 24. Ademais, 48 eran menores de idade.

En canto á relación co agresor, en 145 casos era o pai ou nai, 71 eran os fillos ou fillas, 25 eran os irmáns e 12 eran os avós.

En 2016 denunciouse en Galicia a 206 persoas por violencia doméstica, 165 homes e 41 mulleres. En oito ocasiones os denunciados eran á súa vez vítimas desta violencia.

Aos denunciados imputáronselles 234 infraccións penais, das que as máis frecuentes foron de lesións (122), torturas e integridade moral (42) e ameazas (39); e impuxéronselles 436 medidas cautelares, das que 293 foron prohibicións de achegarse ou comunicarse coa vítima.

En total, foron condenados en sentenza firme por este tipo de violencia 246 persoas, das que 155 eran homes e 91 mulleres. Do conxunto, 24 eran menores de idade.

As penas e medidas ditadas neste caso foron, sobre todo, relacionadas coa prohibición de achegarse ou comunicarse coa vítima (404), prisión (137) ou inhabilitación especial para emprego (127).