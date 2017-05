Quintana sostén que as artes tradicionais non se verán afectadas se Illas Atlánticas son Patrimonio Mundial

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, sostivo que as actividades pesqueiras tradicionais que se realizan na contorna das Illas Atlánticas non se verán afectadas se o Parque Nacional chega a ser declarado Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

A conselleira Rosa Quintana no Forum Europa en Vigo | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou en resposta a unha das preguntas realizadas polo público durante o almorzo informativo do Fórum Europa Tribuna Galicia, que protagonizou este mércores no Pazo Os Escudos, en Vigo.

Quintana explicou que, tras exporse a posibilidade de presentar esta candidatura, unha de "as primeiras cousas" que fixo é comprobar como afectaría este título a "un sector tan importante" como o da pesca tradicional.

Desta maneira, confirmou que "a declaración de Patrimonio o primeiro que recolle é que as actividades tradicionais poderanse seguir desenvolvendo igual", polo que incidiu en que as artes pesqueiras tradicionais "respéctanse".