Investigado un condutor de Narón (A Coruña) por causar un accidente e darse á fuga

Axentes do Destacamento de Tráfico da Guardia Civil de Ferrol citaron como investigado a B.F.M., de 24 anos e veciño de Narón (A Coruña), por causar un accidente e, posteriormente, darse á fuga.

Investigado un condutor de Narón por causar un accidente e darse á fuga. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, tras varios días de investigación puideron determinar que é o responsable do accidente ocorrido ás 1,00 horas do pasado sábado 27 no quilómetro 7,600 da AC-116, que une Ferrol e Valdoviño.

As mesmas fontes indicaron que esa persoa "se ausentou sen deterse, tras alcanzar por detrás a outro turismo que posteriormente sufriu unha saída de vía, quedando envorcado sobre un costado".

Nese vehículo viaxaban dúas persoas, unha delas menor de idade, que, tras o accidente, tiveron que ser trasladas en ambulancias a un centro hospitalario.

POSITIVO EN ALCOHOLEMIA

A inspección ocular no lugar do accidente e as pescudas posteriores permitiron localizar ao sospeitoso quen, tres horas despois do sinistro, deu resultado positivo en alcol (0,46 e 0,43 mg/l) e no de drogas por cocaína.

Por iso, a Benemérita indicou que se lle investiga por un suposto delito de omisión do deber de socorro e outro por conducir baixo a influencia do alcol e as drogas, os cales están castigados con pena de prisión, multa e privación do permiso de condución.

As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Instrución número 2 de Ferrol.