Fiscalía pediu unha prórroga de 18 meses da causa que investiga o accidente do tren Alvia no compostelán barrio de Angrois, no que perderon a vida 80 persoas e 144 resultaron feridas. De aprobarse polo xuíz, o novo prazo chegaría ata decembro de 2018, pois o actual abarca ata xuño do presente ano.

Un vagón subido por un guindastre o día despois do accidente do Alvia en Angrois | Fonte: Europa Press

Nun escrito ao que tivo acceso Europa Press, con data de 29 de maio, o Ministerio Público alude á "dificultade e complexidade" da instrución e fala da súa "probable ampliación", ademais de sinalar as "novas pericias" que xa solicitaron varias partes.

"O obxecto de investigación céntrase en determinar se era necesaria unha avaliación integral do risco na vía e a súa posible relevancia causal", destaca o escrito, que asina o fiscal xefe de Santiago, Mario Piñeiro Vázquez, á fronte do caso desde que deixou a Fiscalía compostelá Antonio Roma -Piñeiro conta co apoio do resto de fiscais da área-.

O texto alude tamén á "desconexión do sistema ERTMS" e a "unha serie de pautas técnicas que se din infrinxidas", e valora que todo isto "fai necesaria unha minuciosa investigación sobre distintos criterios periciais, que esixen cando menos a súa ratificación e probable ampliación ou, no seu caso, novas periciais". De feito, indica que "as dilixencias solicitadas son numerosas, ademais de novos encartados".

PENDENTE O RECURSO DE CORTABITARTE

Engade que "está pendente de resolución un recurso de apelación, que é crucial para determinar o ámbito da investigación e a finalización da instrución".

En concreto, trátase dos presentados tanto pola defensa de Andrés Cortabitarte, exjefe de seguridade na circulación de Adif, como polo propio administrador de infraestruturas ferroviarias, en contra da súa citación en calidade de investigado.

A Cortabitarte, o xuíz Andrés Lago atribúelle, como ao maquinista polo seu descoido que lle levou a circular a máis velocidade da que debía, 80 supostos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, ao entender o maxistrado que do seu departamento dependía a elaboración da mencionada análise do perigo na liña que vai de Ourense a Santiago.

Precisamente o fiscal Roma cambiou de postura antes de irse ao avalar a imputación de Cortabitarte, en contra da súa opinión cando o primeiro instrutor, Luís Aláez, sinalou a altos cargos de Adif.

ADHESIÓN

Tanto o avogado da plataforma de vítimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, como o que representa ao condutor, Manuel Prieto, adheríronse á demanda do novo fiscal, segundo confirmaron a Europa Press.

Pola súa banda, a asociación de afectados o sinistro concéntrase na tarde deste mércores ás portas do Congreso coincidindo coa entrega das máis de 100 mocións e declaracións institucionais aprobadas por concellos de toda España para esixir a creación dunha comisión de investigación na Cámara Baixa, co obxectivo de depurar eventuais responsabilidades políticas polo descarrilamento.