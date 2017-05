Investigado un condutor reincidente tras ser interceptado nun turismo de alta gama en Lugo a pesar de carecer de carné

A Guardia Civil interceptou a un condutor reincidente ao volante dun turismo de alta gama en Lugo a pesar de carecer da autorización administrativa pertinente tras quedarse sen puntos.

Segundo informa o Instituto Armado, ao serlle solicitado o permiso de conducir o condutor manifestou que non a levaba consigo e pediu datos do documento á Central Operativa de Tráfico, tras o que comprobou que carecía do permiso de conducir ao esgotar o saldo de puntos.

O condutor do turismo, un veciño de Lugo de 25 anos, xa pasara á condición de investigado en tres ocasiones anteriores, todas elas polos mesmos feitos, segundo engaden as mesmas fontes.

Así mesmo, perdera por primeira vez o permiso de conducir no ano 2013 ao ser denunciado por infraccións de velocidade e alcoholemias positivas.

Por estes feitos foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de Lugo e o vehículo quedou inmobilizado no lugar ata que un condutor habilitado se fixera cargo do mesmo.