O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, descartou este mércores a reapertura das sedes coas que contaba a Televisión de Galicia en Ferrol, Pontevedra e Burela, xa que considera que "non sería viable" nin técnica nin presupuestariamente.

O Director Da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo. | Fonte: Europa Press

En resposta a sendas preguntas sedes --dos grupos de En Marea e o PSdeG-- sobre o peche desas na comisión parlamentaria de control da CRTVG, Sánchez Izquierdo sinalou que "non entra dentro das previsións deste director xeral reabrilas".

Respecto diso, Paula Vázquez Verao (En Marea) e Luís Álvarez (PSdeG) denunciaron o peche en 2010 das delegacións en Ferrol, Pontevedra e Burela, así como de Bruxelas e Oporto, o cal "minguou un servizo público".

En resposta, Sánchez Izquierdo dixo que non funcionaban como delegacións. "Non sería reabrilas, senón crealas porque nunca tivemos", asegurou. Con todo, recoñece que houbo "un proceso complicado" no que se tiveron que "tomar decisións moi dolorosas", con "conflitividade laboral tremenda".

Ante isto, explica que as actuais delegacións existentes funcionan cunha "capacidade informativa razoable", mentres "se recuperou parte do servizo" en Bruxelas e Oporto, non como delegacións, senón como" correspondentes". Puxo o exemplo de que na cidade portuguesa emprégase un local cedido pola RTP.

PROBLEMAS DE CUSTOS E TÉCNICOS

Durante a súa intervención, o director xeral da CRTVG expuxo que a reapertura de sedes en Galicia "tecnicamente non sería viable" dado que a asignación de frecuencias "impide" máis desconexións que una por cada provincia --ademais a área de Santiago--.

Segundo sinala respecto das sedes pechadas nas cidades de Pontevedra e Ferrol, se se reabrisen "non se podería ter dous sinais dixitais" nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Tan só sería posible "se se desenvolve un novo plan de TDT", que "é competencia estatal", pero "todo indica" que o Goberno non decretará un incremento de frecuencias.

A isto únese que esas delegacións de Pontevedra e Ferrol "non resultan sustentables presupuestariamente" por "unha perspectiva de custos", que cifra nun custo de ao redor de medio millón de euros ao ano, pois implicaría a contratación, "como mínimo", de entre seis e oito informadores.

Ademais, asegura que con esa cobertura "non se melloraría a calidade actual de servizo", á vez que afirma que "habería outras prioridades pendentes" para empregar eses 500.000 euros.

Tamén esgrime razóns operativas para os peches, pois sostén que para o sector audiovisual as distancias "cada vez son menos relevantes", e que cando se inauguraron esas delegacións agora clausuradas "non había Internet", autoestradas nin fibra óptica.

PERSPECTIVA DE XÉNERO

Noutra orde de cousas, nesta comisión, a deputada do BNG Olalla Rodil preguntou polo titular dunha información emitida no mes de marzo co titular 'Asáltanlle varias veces a casa e mallan na muller e na cadela'.

Sobre este extremo, a deputada do Bloque queixouse de que "non hai perspectiva de xénero" na noticia, enfocada desde o punto de vista do home ao que asaltan a súa casa, aínda que a agredida é a muller, que é "tratada informativamente case como unha propiedade do home".

En resposta, Sánchez Izquierdo admitiu que esa redacción "puido ser pouco afortunada", pero tras abordar a información co redactor, leste explicoulle que só atopou ao home na casa, polo que defende que "o enfoque foi o correcto", "a pesar da inoportuna redacción".

Ademais, o responsable da CRTVG asegura que os redactores" teñen clara" a necesidade de abordar as informacións desde a igualdade de xénero, á vez que remarca que recentemente se realizou un curso no seo da compañía sobre esta materia.