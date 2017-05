Máis de 4.700 dilixencias urxentes por delitos contra a seguridade do tráfico incoáronse en 2016 en Galicia

As dilixencias urxentes incoadas por Fiscalía en relación aos delitos contra a seguridade do tráfico en Galicia eleváronse a 4.789 o ano pasado, segundo datos recolleitos por Europa Press no avance estatístico da memoria anual da Fiscalía Xeral do Estado correspondente a ese exercicio.

En concreto, deles 1.830 foron na provincia da Coruña, outros 1.889 na de Pontevedra; 615 na de Ourense e un total de 455 na de Lugo. A eles, súmanse, entre outros, as dilixencias urxentes incoadas por delitos contra a violencia doméstica e de xénero.

Neste caso, foron 131 na provincia da Coruña, outros 12 na de Lugo, nove na de Ourense e un total de 105 na de Pontevedra. Contra a liberdade, nos que se inclúe a violencia no ámbito familiar, houbo 160 na Coruña; un na de Lugo, 23 na de Ourense e 178 na de Pontevedra.

Por outra banda, por delitos contra o patrimonio foron 144 na provincia da Coruña; 39 na de Lugo, 54 na de Ourense e 109 na de Pontevedra. Por lesións foron, respectivamente, 676 na primeira; 50 na segunda; 208 na de Ourense e 613 na de Pontevedra.

XUÍZOS POR DELITOS LEVES

Mentres, no avance da súa memoria de 2016, a Fiscalía sitúa en 20.240 o número de xuízos por delitos leves incoados, dun total de 370.729 en toda España. En concreto, un total de 9.015 corresponderon á provincia da Coruña; outros 2.138 á de Lugo; 2.053 á de Ourense e 7.034 á de Pontevedra.

Os delitos leves con asistencia de Fiscalía foron, no caso da provincia da Coruña, un total de 2.424; na de Lugo 654; na de Ourense 1.127 e na de Pontevedra un total de 2.568 casos.