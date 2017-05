Máis de 250 axentes participan na elaboración do Plan Estratéxico de Turismo da Deputación de Lugo

Máis de 250 axentes, entre os que se inclúen expertos e empresas, entre outras entidades, participan na elaboración do Plan Estratéxico de Turismo 2017-2020 da Deputación de Lugo.

Presentación do Plan de Turismo da Deputación de Lugo. | Fonte: Europa Press

Así, o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, deu a coñecer este mércores en rolda de prensa que, ademais de concellos da provincia, "vinte expertos do ámbito académico (turismo) e setenta empresas" participan na confección do plan, cuxos resultado final se quere ter a finais de xuño.

Segundo explicou, participaron en "unha enquisa en liña" que se formulou para recoller suxestións. "Son 250 axentes os que puxeron o seu gran de area, destacando a elevada participación de todo o sector, cun gran número de propostas nas mesas participativas", resaltou Campos.

"Desde un primeiro momento quixemos contar con todos os axentes que están no sector turístico para a elaboración deste plan, que pretende ser feito entre todos e para todos", subliñou.

Tamén valorou "a gran acollida que tiveron o cinco mesas de traballo que se organizaron no mes de maio; na Mariña, Terra Chá, Montaña Lucense, Ribeira Sacra e Lugo".

Pola súa banda, o deputado responsable da área de Turismo, Eduardo Vidal, ha avanzdo que "probablemente hoxe (mércores) é a última xornada de traballo desta fase preliminar para definir as bases estratéxicas que serán presentadas no próximo mes, na última semana do mes que vén".

Tamén aproveitou para agradecer a "implicación" de Campos, "porque" desde que tomou posesión da presidencia "comprometíchesche co sector servizos para conseguir un desenvolvemento socio económico e colaborar, desde a Deputación, cun Plan Estratéxico de Turismo que vai máis aló da lexislatura en marcha", díxolle.

LUGO CAMBIA

'Lugo Cambia' é o slogan do plan promovido polo goberno provincial, que persegue "un documento que será a folla de ruta que permita ao territorio conformado pola provincia situarse no mercado e chegar a un maior número de turistas e visitantes".

"Que poidan coñecer a riqueza da zona e, á súa vez, será un instrumento crave que avogará polo acondicionamento do destino para que cumpra coas expectativas dos visitantes convertendo ao territorio nun destino sustentable e de calidade", segundo recolle no seu primeiro epígrafe o informe que distribuíu a Deputación de Lugo.