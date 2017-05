Galicia será a primeira comunidade cun estudo sobre o impacto de especies de estrangulamiento na súa frota

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, comunicou que Galicia será a primeira comunidade en contar cun estudo para analizar o impacto das chamadas 'choke especies' ou especies de estrangulamiento sobre as posibilidades de pesca da súa frota, así como o custo da obrigación de desembarque de todas as capturas.

Rosa Quintana no Forum Europa en Vigo | Fonte: Europa Press

Así o trasladou durante a súa intervención no almorzo informativo do Fórum Europa Tribuna Galicia celebrado este mércores en Vigo, onde Quintana manifestou que os principais desafíos aos que se enfronta o sector pesqueiro nos próximos anos son o 'Brexit' e a prohibición de descartes imposta pola nova Política Pesqueira Común.

Sobre a obrigación de desembarque, a conselleira mantivo que "choca frontalmente co ineficaz modelo de repartición e xestión de cotas de pesca, que non se axusta ás capturas reais" nin resolve o problema das especies de estrangulamiento --aquelas capturas secundarias con cota escasa ou nula que poden "abordar a posibilidade de pesca nas primeiras semanas do ano"--.

É neste marco no que se encargou ao Grupo de Investigación en Economía Pesqueira dá Universidade de Santiago que realice un informe para estudar o impacto económico que producirá este novo sistema, co fin de utilizalo nas próximas negociacións dos TACs e cotas.

A PESCA NON SERÁ MOEDA DE CAMBIO

En canto ao 'Brexit', Quintana lembrou que Galicia tamén foi a primeira en encargar un informe para avaliar as consecuencias na pesca da saída de Reino Unido da Unión Europa, e manifestou que ante este reto, débense compilar estudos e análises e buscar argumentos para defender o sector galego de forma coordinada e coherente cos intereses de España.

Así as cousas, na súa intervención, a conselleira remarcou que Galicia se está "preparando" xa de face ao 'Brexit', un proceso "longo" no que a comunidade galega, dixo, "non pode permitirse esperar para empezar a traballar e ver como --argumenta a súa-- posición".

"Quizá iso pasou cando España entrou na Unión Europea, e os sectores foron entregados como moeda de cambio, pero non estamos dispostos a que de novo a pesca sexa a que sufra as consecuencias da decisión duns cidadáns que abandonan a Unión Europea", asegurou, antes de incidir en que xa se traballa para argumentar cada medida que se vai a aplicar.

A continuación, reclamou que os 27 países que comporán a UE tras a saída de Reino Unido vólvanse a reunir para decidir como repartir as posibilidades de pesca. "É lóxico que España demande volver revisar as normas de xogo", apostilou.

Neste sentido, profundou en que é necesario "superar aquel mal chamado principio de estabilidade relativa", que no seu momento "non quedou máis remedio que admitir"; así como abordar a problemática das chamadas 'especies de estrangulamiento". "Son dous elementos que cambian as posibilidades de pesca que nos deron cando entramos na UE", selou.

PLAN DA CONSERVA

Quintana engadiu que a folla de ruta da Xunta no sector pesqueiro tamén pasa por expandir os labores de cultivo e semicultivo e recuperar zonas improductivas no marisqueo; e por seguir potenciando o cultivo de mexillón mellorando a súa rastrexabilidade e as estruturas das bateas na miticultura.

En canto ao sector da transformación, lembrou que se redefinirá e apoiará á industria conserveira galega cun 'Plan dá Conserva', que "verá a luz en breve" e "marcará o rumbo deste sector produtivo neste cuadrienio".

Ao ser preguntada polo Plan dá Conserva e se cre que o sector "vai ser capaz e ten a vontade" de achegar outros 100 millóns de euros --os 100 primeiros achegaranos o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, o Goberno central e da Xunta--, mostrouse "convencida de que si". "De feito, temos neste momento só en Vigo solicitude de axudas por importe de 42 millóns de euros", avanzou.