Un repaso á carreira de Iván Ferreiro no libro '30 Cancións para o tempo e a distancia'

Tras 25 anos de traxectoria musical (primeiro con Los Piratas, logo en solitario) chega '30 cancións para o tempo e a distancia', a primeira biografía de Iván Ferreiro, escrita pola xornalista musical Arancha Moreno e editado por Efe Eme.

Iván Ferreiro | Fonte: Europa Press

O relato configúrase a partir de trinta das composicións máis emocionantes da súa discografía. "Un traxecto construído coas declaracións do propio Ferreiro e doutras tantas voces de músicos que lle acompañaron e colaborado con el, constatando que é un dos creadores máis respectados do rock español", explica o comunicado remitido a Europa Press.

Figuras como Enrique Bunbury, Dani Martín, Leiva, Mikel Erentxun, Diego Vasallo, Quique González, Xoel López, Coque Malla, Rubén Pozo, Love of Lesbian ou Amaral axudan a reconstruír a historia musical e vital dun artista imprescindible no pop español, para descubrir así as claves do seu universo creativo.

Iván Ferreiro, liderando a Los Piratas, publicou cinco discos de estudo e dous directos nos que plasmou unha constante evolución desde o rock máis clásico ata o pop máis sofisticado, asinando himnos como Anos 80, Promesas que non valen nada ou O equilibrio é imposible.

En 2005 debutou en solitario, sumando na actualidade media ducia de discos e centenares de concertos. Desde o seu primeiro éxito en solitario, Turnedo, ata o recentemente publicado Casa (2016), pasando polos temas que escribiu para Sergio Dalma ou Raphael, a carreira de Ferreiro é un exemplo de talento, carisma e tenacidade.

A AUTORA

Arancha Moreno (Madrid, 1981) é xornalista especializada en música e directora do diario dixital Efe Eme. Os seus primeiros pasos deunos no portal musical Popes80, do que chegou a ser subdirectora. Durante oito anos traballou en diversas radios (Radio Sol XXI, City FM, CVB Radio) compaxinándoo coa escritura e os medios dixitais. Foi responsable de Cultura en Gaceta.es e colaboradora do diario ZoomNews.

Na actualidade colabora tamén co diario O País e é asesora editorial de Cadernos Efe Eme. No terreo da ficción, publicou relatos xunto a outros autores nos libros Historias do estómago e o corazón (Edición Personal, 2011) e Entre as súas fotos: Trece relatos á sombra de grandes escritores (Opera Prima, 2017).

'30 cancións para o tempo e a distancia' conta cun total de 272 páxinas de texto máis 16 de fotografías en cor. Ten un formato de 17 por 24 céntimetros e a encadernación é rústica con solapas. Está editado por Efe Eme e pode xa comprarse en librarías e en www.efeeme.com.