Descobren medio millón de euros de contrabando nun pesqueiro procedente de Ecuador fondeado en Vigo para reparacións

Efectivos da Guardia Civil e da Axencia Tributaria descubriron máis de medio millón de euros de contrabando, escondidos en mochilas e paquetes en varias localizacións dun pesqueiro procedente de Manta (Ecuador) que se atopaba fondeado nun estaleiro da cidade de Vigo para reparacións.

Operativo da Axencia Tributaria e Garda Civil en pesqueiro en Vigo. | Fonte: Europa Press

Segundo informaron ambas as institucións nun comunicado conxunto, o pasado 17 de maio funcionarios do Resgardo da Guardia Civil integrados na Unidade de Análise de Risco de Vigo e da Vixilancia Aduaneira da Axencia Estatal da Administración Tributaria, realizaron unha visita de fondeo ao pesqueiro, unha práctica habitual en buques de orixes de risco.

Durante a visita ao barco, de bandeira panameña, os actuantes descubriron un total de 541.136 euros en efectivo ocultos nunha mochila escondida no camarote do capitán, noutra mochila e un paquete escondidos baixo un asento na ponte de mando, e nun paquete dentro do peto dunha funda de computador portátil.

Na documentación presentada previamente ao fondeo non figuraba dita cantidade de diñeiro nin a obrigatoria declaración informativa por entrada de efectivo superior a 10.000 euros, polo que se denunciou no Xulgado de Instrución número 3 de Vigo a suposta comisión dun delito de contrabando.