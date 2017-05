A Confederación Española de Policía (CEP) defendeu este mércores a actuación policial levada a cabo o martes polo desaloxo e tapiado dun edificio na zona vella de Santiago por orde xudicial e alega que levou a cabo o dispositivo "coa máxima corrección e respecto á lei".

"Defendemos a profesionalidade e a actuación da nosa UIP, xa que consideramos que actuaron correctamente", destaca a CEP nun comunicado de prensa. "O VIII UIP interveu correctamente, cumprindo un mandato xudicial, coa máxima corrección e respecto á lei, cousa que outros non fixeron", concretou.

Así, a CEP sostén que "como se pode observar nos vídeos, non é a Policía, a que, incumprindo a lei, convoca unha manifestación, totalmente ilegal, non só por non estar previamente autorizada, senón por portar paus e ir encapuchados", algo que, segundo lembra, está "totalmente prohibido" na lexislación española.

"Tampouco é a Policía a que pon en perigo á cidadanía de Santiago de Compostela, queimando colectores, lanzando todo tipo de obxectos e causando multitude de danos, tanto en propiedades privadas como públicas", segundo advirte a CEP.

Por iso, subliña que a Policía "só cumpriu coa súa obrigación segundo mandato xudicial e, posteriormente, intervindo nunha manifestación ilegal, que puña en perigo á cidadanía, pedindo con educación e mesmo por favor, como se pode observar en varios vídeos, para evitar a dita carga policial".

"Segundo o relato dos nosos compañeiros que interviñeron nestes actos, onte (martes) cando empezou a manifestación, xa viñan con ganas de festa. A cabeceira, un cincuenta encapuchados, todos con paus e en Cervantes agrídennos e respóndese á agresión", segundo relatan no comunicado.

Así, confirman que seis axentes resultaron feridos, "dous deles escayolados". "Os Falcóns de Santiago moi ben, déronnos un apoio moi bo, eramos moi poucos", abundou a CEP.

QUEIXA

O Comité Rexional da CEP avanzou que elevará unha "queixa á Xefatura do VIII Unidade de Intervención Policial e á Xefatura Superior de Policía". "A mala previsión de persoal para este acto puxo en perigo aos nosos compañeiros, co resultado de seis policías feridos, dous deles mesmo escaiolados", segundo denuncian.

Tamén a CEP indicou que se elevará queixa á Alcaldía de Santiago de Compostela "polas manifestacións vertidas en contra de compañeiros". "Algo que non imos aceptar de ningunha maneira", conclúe a Confederación Española de Policía.