Rescatan a unha muller que caeu no interior dun ascensor por unha avaría no descenso do aparello en Lugo

Unha muller foi rescatada na noite do martes tras caerse no interior dun ascensor por mor dunha avaría no descenso do aparello na cidade de Lugo.

Segundo informou a Policía Local de Lugo, ás 21,10 horas do martes recibiuse aviso de que unha persoa caera no interior do ascensor por causa dunha avaría no descenso do aparello no inmoble situado no número 21 da rúa Progreso.

As mesmas fontes policiais relataron que se tratou dunha veciña do edificio, a cal primeiro "tentou porse en contacto co teléfono de avarías e, ao non obter resposta, contactou con esta Policía".

A Policía Local enviou unha patrulla e, á súa chegada, xa for a evacuada polos veciños ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), para recibir asistencia sanitaria.

Ademais, procedeuse á identificación da empresa mantedora do aparello e emitiuse o preceptivo informe para a súa remisión á administración competente.