O presidente da Xunta e presidente do PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afirmou este mércores que non coñece a situación do fiscal xefe Anticorrupción, Manuel Moix, "como para poder formar unha opinión", e avogou por "esperar" a que dea "explicacións" tras coñecerse que posúe parte dunha sociedade offshore en Panamá xunto cos seus irmáns.

En declaracións aos medios tras participar nun acto en Vigo, Núñez Feijóo explicou que non coñece os detalles da situación de Moix pero que, en todo caso, "é bo dar explicacións sempre". "Estou convencido que o fiscal e a Fiscalía darán as explicacións que consideren pertinentes", sinalou.

O presidente galego apuntou que non debe "xulgar condutas" que descoñece, nin formarse opinión "en función de informacións" nos medios. "Estamos a esperar a que se dea unha explicación", concluíu.