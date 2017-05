A Consellería de Sanidade fixo este mércores un chamamento a todas as organizacións e profesionais sanitarios; autoridades laborais; poboación traballadora; centros docentes; medios de comunicación e cidadanía en xeral, para adherirse ás campañas contra o tabaco para "protexer ás xeracións presentes e futuras".

Celebración do Día sen tabaco en Santiago. | Fonte: Europa Press

Así o sinalou Sanidade con motivo da celebración do Día Mundial sen tabaco, que nas distintas áreas sanitarias en Galicia conmemorouse con diversas actuacións.

Deste xeito Sanidade incide na importancia de "protexer ás xeracións presentes e futuras das devastadoras consecuencias sanitarias, sociais e ambientais e económicas do consumo de tabaco e da exposición ao seu fume".

Deste xeito, a Administración sanitaria galega aposta por reducir "de maneira continua e substancial o número de persoas fumadoras" e "a exposición pasiva ao fume do tabaco e número de persoas fumadoras e a exposición pasiva ao huno do tabaco e, consecuentemente, a enfermidades e mortes causadas por esta sustancia".

En Galicia, segundo os datos da Consellería, aínda que o consumo de tabaco diminúe, as cifras de prevalencia de fumadores diarios --en poboación maior de 16 anos-- é de 17,6 por cento, "chegando a un 25 por cento no grupo de idade entre 25 e 44 anos".

ACTIVIDADES

A Organización Mundial da Saúde promove desde 1988 cada 31 de maio o Día Mundial sen Tabaco, dedicado "a resaltar os riscos para a saúde asociados a fumar e á exposición pasiva do fume de tabaco", ademais de promover políticas eficaces para reducir o seu consumo.

Deste xeito, cada ano escóllese un tema relacionado co tabaquismo co obxectivo de chamar a atención da poboación sobre "as numerosas facetas e a complexidade que representa este importante problema de saúde pública".

Baixo a lema deste ano, 'O tabaco, unha ameaza para o desenvolvemento', celebráronse distintas actividades en Galicia con motivo do Día Mundial sen Tabaco.

En Santiago, instalouse no Hospital Clínico unha mesa informativa dirixida aos pacientes e visitantes para achegar información de interese respecto diso. Ademais, realizáronse medicións de concentración de monóxido de carbono en aire exhalado.

Entre as actividades organizadas para este mércores, tamén a nenos da aula de Pediatría do Clínico participaron nun concurso de debuxos no que todos foron premiados cun agasallo.

Entre outros puntos, en Vigo o centro de saúde de Matamá sumouse á celebración baixo a lema 'Menos paquete e máis zapatilla', coa instalación dunha mesa informativa na que os residentes de Medicamento Familiar e Comunitario realizaron unhas probas aos usuarios en relación co tabaquismo.

Deste xeito, realizóuselles unha valoración da idade pulmonar, unha medición do monóxido de carbono para ver o nivel de toxicidade dos pulmóns, e unha enquisa para testar o nivel de dependencia da nicotina. Así, segundo os resultados, ofrecíanselles diferentes opcións terapéuticas e recomendacións de vida saudables.