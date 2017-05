Oito colexios e nove familias presentarán en Pontevedra os resultados das súas investigacións en Pontenciencia

Oito colexios e nove familias presentarán as súas investigacións sobre as distintas temáticas seleccionadas polo comité organizador no marco da terceira edición de Pontenciencia.

Achegarse á ciencia e á innovación desde a escola, promover o coñecemento científico, espertar a curiosidade e visibilizar a ciencia son algúns dos obxectivos de Pontenciencia, a cita dos "mini-científicos" na cidade de Pontevedra.

A concelleira de Educación, Carme Fouces e o vicerreitor do campus de Pontevedra, Juan Manuel Corbacho, presentaron esta nova edición de Pontenciencia que se desenvolverá os días 2 e 3 de xuño na Escola de Enxeñaría Forestal. Alí os escolares presentarán os resultados das investigacións nas que traballaron durante todo o curso.

Como novidade, nesta ocasión inclúese a perspectiva de xénero coa exposición 'Mulleres Faro' e a edición dunha baralla de mulleres investigadoras e científicas. Os que se acheguen tamén poderán coñecer as investigacións feitas polos participantes ou asistir a conferencia sobre a Antártida do biólogo e investigador do CSIC Luís Sampedro.

A terceira edición de Pontenciencia está promovida polo Concello de Pontevedra en colaboración coa Universidade de Vigo, a FANPA-Pontevedra, o Parque nacional marítimo-terrestre Illas Atlánticas, o CSIC a través da Misión Biolóxica, o CIFP Carlos Oroza e a empresa Viaqua.

Os colexios participantes son nesta ocasión o San Bieito de Lérez, Marcos da Portela, Santo André de Xeve, San Martiño de Salcedo, Ponte Sampaio, Froebel, CEIP Príncipe Felipe e, por primeira vez, o Centro de Educación Especial Príncipe Felipe.