O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmou este mércores que o Goberno galego non retirará a candidatura do Parque Nacional Illas Atlánticas, que "conforman un todo desde sempre", aínda que se mostrou disposto a recibir "achegas" e a estudar unha posible modificación no nome da devandita candidatura para dar máis relevo ás illas Cíes.

Illas Cíes | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, a preguntas dos medios, tras participar nun acto en Vigo, e lembrou que técnicos das consellerías de Medio Ambiente e Cultura levan "meses traballando" no proxecto, coa única finalidade de presentar "unha candidatura que gañe" e que se recoñeza "ás Cíes e ao resto de illas do Parque" como Patrimonio Ambiental da Humanidade por parte da Unesco.

Segundo incidiu, a Xunta "non ten ningún inconveniente, senón ao contrario" en recibir "calquera proposta para gañar", e mesmo estaría aberta a "renombrar a denominación" da candidatura para que sexa 'Cíes-Parque Nacional Illas Atlánticas'. "O que quere a Xunta é que as illas sexan Patrimonio da Humanidade, e niso imos traballar, non temos máis interese que gañar", incidiu.

Sobre a petición do Concello de Vigo de que retire a súa proposta e apoie a candidatura municipal (que pide o recoñecemento só para as Cíes), Núñez Feijóo afirmou que o goberno autonómico non entrará "en ningunha formulación política que tente que non salga a candidatura". "Do que queira construír unha candidatura gañadora estamos dispostos a recibir propostas, pero o que pretenda que non teña éxito, non coincide coa proposta da Xunta", recalcou.

Por outra banda, o presidente galego subliñou que Cíes e o resto de arquipélago "conforman un todo desde sempre", e que o Parque Nacional é unha realidade "preexistente" á candidatura, e non "un invento da Xunta ou dalgún concello".

"Máis claridade, máis determinación e máis xenerosidade non se pode expor. Estou convencido de que as illas van conseguir (o recoñecemento) máis temperán que tarde, e se alguén ten interese en que non se consiga, a Xunta si o quere", sentenciou.