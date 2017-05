Reabren a causa do triplo crime do Barrio en Burgos ante a aparición dun novo sospeitoso

A Guardia Civil reabriu a causa do triplo crime de Burgos, coñecido como o 'crime do Barrio', no que morreu un matrimonio --a muller era de Verín (Ourense)-- e o seu fillo de 12 anos, ante a aparición dun novo sospeitoso.

Trátase dun home que se atopa en prisión por outros dous asasinatos de persoas da súa contorna, segundo unha información publicada este mércores por Diario de Burgos e recollida por Europa Press.

As mesmas fontes explican que o axentes da Guardia Civil levaron onte ao sospeitoso ata varias das súas propiedades na localidade de Briviesca, onde se realizaron rexistros en busca de novas probas vinculadas ao triplo asasinato que se perpetrou o 8 de xuño de 2004 na capital buegslesa.

Dáse a circunstancia de que o matrimonio asasinado, Salvador Crisanto Barrio e Julia Dous Ramos, de 53 e 47 anos, respectivamente, tiñan unha vivenda na comarca da Bureba, onde residía o sospeitoso.

Tras o triplo asasinato, a Guardia Civil xa investigou ao suxeito en cuestión e agora ha decido volver investigarlle ante a aparición de novos indicios.