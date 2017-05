Unha base de datos cos políticos coruñeses represaliados polo franquismo

A Deputación da Coruña deu a coñecer este mércores unha base de datos con 300 nomes de membros das corporacións locais que sufriron a represión franquista, co obxectivo de achegar información aos concellos da provincia para que poidan "devolver a dignidade" aos que foron os seus representantes públicos.

Suárez Ferrín, Ánxel Casal e Xaime Quintanilla, alcaldes da Coruña, Santiago e Ferrol represaliados polo franquismo.

A vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, e o investigador e director do proxecto, Emilio Grandío, presentaron este proxecto que, cun obxecto de estudo de 2.500 nomes de representantes públicos, recolle ata o momento 300 represaliados.

A base de datos está dispoñible na páxina web do organismo provincial co obxectivo de que todos aqueles concellos da provincia poidan acceder a estes datos e colaborar tamén no proxecto denominado 'A Xeración Perdida'.

Desta maneira, segundo explicou Sanmartín, a través dun contacto "bidireccional", o ente provincial espera poder seguir aumentando a listaxe.

Por iso, tanto o coordinador do proxecto como a vicepresidenta da Deputación chamaron á cidadanía a que colabore neste proxecto, facilitando toda aquela información da que dispoñan. Os interesados poden porse en contacto a través do correo electrónico xeracionperdida@dacoruna.gal.

En canto aos datos que manexan ata o momento, Grandío destacou que o 80 por cento dos represaliados eran membros da Fronte Popular. Ademais, destaca que 71 persoas foron asasinadas sen proceso xudicial e 26 con proceso.

A vicepresidenta da Deputación espera que este proxecto, cuxo afán é continuar crecendo coa incorporación de novos datos, achegar luz sobre os feitos acontecidos no pasado e sirvan para que os concellos coruñeses dispoñan de máis información sobre aquelas persoas que foron asasinadas "sen mediar garantía xudicial".