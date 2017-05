AMP.- Contas ve necesaria unha reforma para liquidar o baleiro legal ante novas formas de financiar campañas electorais

O conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, advertiu a "necesidade de facer unha reforma" para incluír dentro das normativas correspondentes o novo tipo de operacións que empregan formacións políticas para financiar as campañas electorais, como os microcréditos ou préstamos civís.

José Antonio Redondo | Fonte: Europa Press

Díxoo durante a súa comparecencia en comisión parlamentaria para render contas do informe de fiscalización de regularidade das contabilidades electorais correspondente ás eleccións ao Parlamento galego do 25 de setembro de 2016.

Devandito documento analiza os gastos e ingresos do catro forzas que obtiveron representatividade na Cámara autonómica o pasado 25 de setembro (PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG), así como a subvención á que tiveron dereito, sen detectar incidencias de maior calado que algunhas de tipo formal (en canto á presentación de documentación) ou, precisamente, as relativas ás novas formas de financiamento.

Sobre este último punto, que incumbe ao financiamento de En Marea, avisa de que "mentres non sexan devoltos devanditos préstamos civís" non se pode obter "evidencia suficiente da realidade do compromiso de devolución", polo que Contas considera que "se trata de simples doazóns".

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, reivindicou ser a única organización que non recorreu aos bancos para facer fronte á campaña e comprometeu "corrixir" e "mellorar" esas "incidencias observadas", ao mostrar o seu convencemento de que "a fórmula é boa".

OS NÚMEROS

En canto aos números que recolle o informe, e que debullou Redondo na súa primeira intervención, ao PP cónstanlle uns gastos totais xustificados para as eleccións do 25S por case 1,91 millóns de euros, dos que 1,56 correspóndense con operacións ordinarias e case 350.000 con envíos electorais.

De aí, a subvención procedente supera os 1,72 millóns de euros, dos que "non procede detraer cantidade algunha", segundo destaca Contas, posto que se verificou o cumprimento de requisitos e a contabilidade rendida "é representativa". Non consta que houbese contribucións de persoas físicas ou xurídicas e o partido recibiu un anticipo duns 394.000 euros.

Respecto de En Marea, os gastos totais alcanzan os 480.000 euros, 228.000 aproximadamente en operacións ordinarias e algo máis de 250.000 en envíos electorais. Procédelle, así, unha subvención polos 480.000 euros, sen detraer tampouco cantidade algunha.

Tras recibir a documentación con "importantes deficiencias", esta formación tivo que remitila de novo, xa que "a falta de organización, estrutura e ordenación", segundo o Consello, "dificultou significativamente o desenvolvemento da fiscalización".

En Marea, ademais dos microcréditos, modalidade baixo a cal percibiu 109.000 euros de 171 persoas físicas --con importes que van desde os 300 euros ata os 6.000--, tamén contou con préstamos concedidos por 13 entidades xurídicas (formacións políticas), por valor conxunto de 309.950 euros. Estas operacións, segundo indica o informe de Contas, "non están documentadas".

No que se refire ao PSdeG, gastou en total 1,16 millóns, repartidos entre operacións ordinarias (775.000 euros) e envíos electorais (386.000). Contas estima que lle corresponde unha subvención de case 875.000 euros, tamén sen detracción. O seu anticipo ascendeu a 246.000 euros e tampouco consta que houbese achegas de persoas físicas ou xurídicas.

O BNG tivo gastos por uns 330.000 euros: 218.000 en operacións ordinarias e 113.000 en envíos electorais, e a súa subvención é de algo máis de 329.000 euros. Sen achegas de persoas físicas nin xurídicas, esta formación tamén obtivo un anticipo, de case 187.500 euros.

Deste xeito, o total gastado sitúase nuns 3,88 millóns de euros (1,91 dos populares, 1,16 dos socialistas, 480.000 euros de En Marea e 330.000 do Bloque) e a subvención que se lles entrega, en conxunto, ao redor de 3,4 millóns (1,72 ao PP, 875.000 euros ao PSOE, 480.000 euros a En Marea e 329.000 euros aos nacionalistas).

O DEBATE

No debate, a popular Cristina Romero reivindicou as medidas "de rexeneración democrática" impulsadas polo seu grupo e engadiu que, de feito, a lei de financiamento dos partidos políticos promovida en Galicia "é máis esixente" que a estatal no concernente ao veto a que "ningunha empresa ou vinculada a unha empresa" achegar fondos.

Romero viu no informe de fiscalización de Contas unha "boa noticia" para os partidos e para os cidadáns "porque vén certificar que se cumpre coa normativa", e replicou ao PSdeG que ela non ía perder " as formas institucionais que tradicionalmente" se manteñen na comisión de relacións con este organismo.

Referíase, con isto, á intervención da socialista Begoña Rodríguez Rumbo, quen considerou que o PP "colaborou bastante os últimos anos" para que a clase política estea "cuestionada". "Entendo que o partido da señora Cancela tíñase que notar", respondeulle Romero, en alusión á demanda desta de máis contundencia no PSdeG.

Rodríguez Rumbo lamentou que "demasiadas persoas confunden deliberadamente o público e o privado e aprópianse do diñeiro de todos os cidadáns" e reclamou "maior transparencia" para lograr unha "maior confianza" da cidadanía. Neste sentido, tamén tivo palabras para En Marea, ao avisar a este grupo de que "a transparencia pasa por presentar con claridade e orde a documentación".

O viceportavoz de En Marea, pola súa banda, avogou por ser "máis modestos" para non transmitir a mensaxe de que "isto xa soluciona o tema do financiamento irregular". "Agora ben, a fiscalización e a transparencia son moi positivas", dixo.

Antón Sánchez opinou que o documento de Contas demostra que o partido instrumental fixo unha campaña "eficaz", posto que é o que menos gastou "en proporción á representación obtida". Así, aínda que non "criminaliza" o gasto nas eleccións, expresou o "compromiso" de En Marea de "profundar" na utilización de "mecanismos hoxe en día moi posibles" e que evitan incorrer en "grandes gastos".

Sánchez lembrou que En Marea non tivo "nin bancos nin anticipos" e, sobre o micropréstamo, apostou por "mellorar" as "incidencias observadas" polo Consello de Contas. "Comprometémonos a ter en conta todas as observacións achegadas, que foron emendadas (...) no futuro mellorar é a nosa vontade", sinalou.

Precisamente acerca das observacións a En Marea, a deputada do PP Cristina Romero valorou que "está ben que llas faga mirar". "Pero está claro que vostedes que sempre critican aos partidos anteriores a que chegasen vostedes teñen zonas grises", remachou.

Por parte do BNG, Noa Presas destacou que a súa organización é "a que máis axusta os gastos en publicidade" e trouxo a colación a proposta dos nacionalistas de que Contas fiscalice gastos de organismos dependentes da Xunta en épocas electorais ou preelectorais que poden ser "publicidade encuberta".

Ademais, criticou que "de catro organizacións, dúas teñan a súa relación de alegacións co Consello de Contas en castelán", polas do Partido Popular e En Marea.

PECHE

Xa na quenda de peche, José Antonio Redondo deu por aberta unha etapa na que o compromiso de Contas, segundo incidiu, é "que os informes cheguen en tempo e forma e que permitan debater" no Parlamento.

"Creo que se fixo un traballo moi serio en comunicación con todos os grupos para aclarar aqueles aspectos que podían expor determinadas dúbidas, por tanto estou moi satisfeito", finalizou.