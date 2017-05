O sector de transporte de viaxeiros convoca folga indefinida desde o día 20 contra o novo plan da Xunta

Os sindicatos UXT, CC.OO. e CIG convocaron unha folga indefinida todos os martes e mércores a partir do día 20 de xuño en protesta contra o novo plan de transporte de viaxeiros anunciado pola Xunta ao considerar que é "mercadotecnia pura", "empeora o servizo" e "provoca máis paro".

Rueda de prensa dos sindicatos sobre o plan de transporte de viaxeiros | Fonte: Europa Press

Ademais, o tres secretarios xerais do tres organizacións sindicais solicitarán unha reunión co presidente do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, para analizar as consecuencias deste novo sistema ao considerar que os seus efectos exceden "o ámbito laboral".

Así o anunciaron este mércores en rolda de prensa os secretarios federais de Transportes da CIG, Xesús Pastoriza, e de CC.OO., Marcos Pérez, así como a secretaria de Acción Sindical da Federación de Transportes de UXT en Galicia, Beatriz Meilán.

Deste xeito, Pastoriza considerou que o plan anunciado pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda trátase dunha "operación de mercadotecnia" orientada a tapar unha "pinza" entre a Xunta e os empresarios nun momento no que estes "se negan a asinar" os convenios colectivos.

E é que, segundo denunciou, detrás "esconde" o que suporá "un auténtico pelotazo" no sector como "xa pasou nas contratacións do 061" para que "unha empresa propiedade dun fondo voitre fixésese co 50% do transporte sanitario por estrada en Galicia".

Así mesmo, advertiu de que as novas contratacións "encarecerán o servizo pola vía dos transbordos" ao dividir a mesma ruta "en tres ou catro partes" e suporán "un recorte encuberto do transporte escolar", que verá "diminuídos os seus estándares de seguridade".

"ERE ENCUBERTO"

A todo iso, conforme sinalou Marcos Pérez de CC.OO., sumarase a desaparición ata 2019 de "un 30%" dos postos de traballo no sector, uns "1.000 empregos. "Vai ser un ERE encuberto", manifestou para criticar tamén que a Xunta teña "un posicionamento político de ataque á mobilidade sustentable en Galicia".

Ademais, o sindicalista de Comisións Obreiras tamén censurou que o departamento que dirixe Ethel Vázquez "non medise o impacto social" que pode ter este plan "infumable".

Pola súa banda, Beatriz Meilán criticou que as empresas e a Xunta limítense a "salvagardar os seus intereses" en con esta modificación do sistema de transporte de viaxeiros por estrada. "Desde a Consellería tírase para diante para que isto non supoña uns custos maiores e as empresas tiran para o seu lado para manter os servizos que para eles son rendibles", considerou.

Tras iso, advertiu de que, ademais de prexudicar aos traballadores, esta reestruturación provocará "deixar sen servizos a moitos pobos que van quedar incomunicados".

SUPRESIÓN DE LIÑAS

Por último, os sindicatos aclararon que "en ningún momento deixouse de prestar os servizos" nas 600 rutas ás que as empresas renunciaron en 2016. Así, lembrou que este rexeitamento á concesión supuña cesar os contratos en agosto deste ano que é cando, neses percorridos, porase en marcha a anunciada primeira fase do plan da Xunta.

"Hai empresas que renuncian por que a concesión non é economicamente sustentable e pediron reestruturación e modificacións tarifarias ás que a Xunta se negou", lembrou Xesús Pastoriza para criticar que agora o Goberno galego "saque uns contratos nos que hai tanto reestruturación como modificación tarifaria". "Algo cheira mal", considerou.