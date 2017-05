O PSdeG tacha de "oportunidade perdida" a futura lei de benestar animal, polo que presentou unha emenda á totalidade ao proxecto desta norma que se debaterá no próximo pleno do Parlamento galego.

Patricia Vilán (PSdeG) en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa este mércores, a deputada Patricia Vilán recriminou que este texto "parece máis feito por afeccionados que por persoas expertas", polo que reclama a súa devolución para que se realice unha lexislación na que se teñan en conta as reivindicacións de asociacións ecoloxistas e animalistas.

A modo de exemplo, censura que a lei "exclúe" a animais como os cabalos, a pesar da problemática existente no rural de casos de uso de cepos. A isto únese "a falta de protección" aos touros, de forma que o PSdeG critica que a Xunta "ampara o sufrimento gratuíto" dos espectáculos taurinos.

Respecto dos circos, aínda que valora a protección de animais silvestres, avoga por que se cre un observatorio de avaliación de como son tratados os domésticos que se empregan, principalmente cans.

Ademais, Vilán sinala que o propio título do proxecto de lei "é incorrecto" ao falar de animais de compañía, o que ve un "retroceso" respecto ao concepto de animais domésticos incluído na lei de 1993, que incluía a máis especies que conviven co xénero humano, segundo avisa.

Tamén bota en falta "campañas de sensibilización" e información sobre o trato a animais. De tal forma, a socialista expón que a futura lei prevé ter 50 artigos e o PSdeG presentará tamén 29 emendas parciais.

FALTA DE EVOLUCIÓN EN SANCIÓNS

No tocante a sancións, Patricia Vilán lamenta que "non evolucionan" respecto dos cambios xa introducidos na reforma de 2014.

En contraposición, reprocha que os populares contemplen multas a persoas que recollan animais na rúa ou lles dean comer, e lembra que se recolleron xa máis de 10.000 firmas fronte a esta cuestión.

Por todo iso, carga contra esta lei, que parece deseñada "desde un despacho" por persoas que "non están excesivamente preocupados" co benestar animal, dado que "non abriron un período de diálogo" coas protectoras e non inclúe unha necesaria dotación orzamentaria.