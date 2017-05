As universidades galegas serán "as primeiras de España e de Europa" que porán en marcha un sistema de mobilidade cos centros de estudos iberoamericanos, en base a un memorando de entendemento asinado entre o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a secretaria xeral iberoamericana, Rebeca Grynspan.

O presidente da Xunta coa secretaria xeral iberoamericana | Fonte: Europa Press

"Galicia volve exercer como ponte entre España e América", proclamou o mandatario, quen destacou que o acordo servirá para "atraer" alumnos, profesores e investigadores doutros 21 países ás universidades galegas, e viceversa.

Polo momento, como apuntou, no tres centros académicos desta comunidade hai 400 estudantes iberoamericanos, que supoñen un 40 por cento do total de estranxeiros matriculados. E, á vista de que actualmente os foráneos non alcanzan o dous por cento dos alumnos, indicou que o obxectivo é que en 2020 supoñan o tres por cento.

Non en balde, a Xunta puxo en marcha un programa de bolsas para atraer a mozas de orixe galega que queiran cursar un máster ou un posgrao en Galicia e para o que xa se presentaron, tal e como destacou, unhas 180 solicitudes.

TRABALLAR POLOS GALEGOS EN VENEZUELA

Sen deixar de enxalzar as relacións de Galicia con Iberoamérica, Feijóo desexou que esta "alianza" no plano educativo sexa unha nova vía pola que "flúa o coñecemento".

E, tras salientar que os vínculos desta parte de España cos países latinoamericanos "non poden considerarse relacións internacionais ou diplomáticas, senón familiares", avogou por "seguir traballando xuntos" polos galegos no Cono Sur e os americanos que residen na nosa terra.

Neste punto, o presidente da Xunta tivo palabras para quen se atopan en Venezuela, un país que --segundo el mesmo dixo-- está a atravesar "uns lamentables episodios".

"HISTORIA DE INTERCAMBIO E DIÁLOGO"

Tamén a responsable da Secretaría Xeral Iberoamericana (Segib) puxo o foco na "historia de intercambio, diálogo e anécdotas compartidas" entre Galicia e os países latinoamericanos, ata o punto de que un cidadán destas latitudes pode sentir nesta terra "unha familiaridade insospeitada".

"Únenos o idioma, as letras, a cultura (...) Compartimos máis que un océano e un pasado", constatou, de modo que sinalou que este programa inspirado no Erasmus ten entre as súas vantaxes que non require aprender un idioma nin adaptarse a un país estranxeiro.

Ademais, Grynspan deu conta de que un terzo da poboación iberoamericana ten entre 15 e 29 anos, o que supón "unha gran oportunidade" pero tamén "unha gran responsabilidade". "Se defraudamos as súas esperanzas, non construiremos unha sociedade próspera", advertiu.

Ao fío diso, indicou que estudos sobre o programa Erasmus evidencian que os seus participantes teñen "taxas máis baixas" de desemprego. Non se trata, profundou, de que pasar seis meses ou un ano noutro país convértache en mellor profesional, senón en "mellor cidadán do mundo", con máis habilidades.

"UN ANTES E UN DESPOIS"

Finalmente, Feijóo asegurou que este acto suporá "un antes e un despois" nas relacións entre as universidades galegas e as iberoamericanas.

Pola súa banda, os reitores das universidades de Santiago e A Coruña, Juan Viaño e Julio Abalde, respectivamente, explicaron aos xornalistas que ata agora existían acordos "bilaterais" con certas universidades, de modo que este acordo "permite regularizar" esa colaboración preexistente.