O reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, aplaudiu a decisión da Xunta de manter as taxas conxeladas, unha medida que o máximo responsable da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan Viaño, ve "ben" aínda que con "reservas".

Así o dixeron aos xornalistas ao termo dun acto no que se selou un memorando de entendemento para pór en marcha un 'erasmus' entre as universidades galegas e as iberoamericanas.

En primeiro termo, Abalde lembrou que no seu centro alcanzouse "un acordo unánime do claustro" para solicitar que os custos se mantivesen no mesmo nivel, desde o convencemento de que "o financiamento das universidades de non debe recaer sobre as familias".

Pola súa banda, Viaño admitiu as súas "reservas" sobre esta decisión, que considerou "moi positiva" para as familias, pero puxo sobre o foco a necesidade de financiamento dos centros académicos.

"É importante para ofrecer un servizo de calidade", argumentou, á vez que sinalou que "hai outras maneiras de redistribuír e facer política social". Por tanto, a modo de conclusión, subliñou: "Vemos ben que se opte por esta vía, aínda que entendemos que hai outras".

Máis aló diso, o que deixou claro o reitor compostelán é que está "a favor" de que calquera persoa "con posibilidades ou talento" poida estudar "independentemente" das súas condicións económicas.