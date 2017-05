O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, mostrou este mércores o seu respecto da decisión xudicial que obriga a Mariano Rajoy a acudir en persoa á Audiencia Nacional a declarar como testemuña no xuízo do caso Gürtel, a pesar de que, puntualizou, antes houbo "resolucións distintas", en alusión a outros casos de políticos aos que se lles permitiu comparecer por videoconferencia.

Ou Presidente Dá Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Prensa Par | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios ao termo dun acto en Vigo, Núñez Feijóo subliñou que, como presidente de Galicia e representante político "sempre" defenderá e acatará as resolucións xudiciais. "E esta é outra máis que vai ser defendida e acatada, con independencia de que antes houbese resolucións distintas. Esta é a que temos e é a que imos acatar", engadiu.

Segundo o presidente galego, "hai algúns intereses, non polo que pase na sala, senón polo ambiente de fóra da sala". "A eses non lles interesa a Xustiza, interésanlles máis os circos externos", criticou, e matizou que "os cidadáns se están dando conta".

Nesa liña, tamén rexeitou a quen afirman "que en España a Xustiza non é independente e que o Goberno interfere nos órganos de xustiza".

"Esta é unha proba evidente de que en España os xuíces adoptan as súas decisións e nós acatámolas, xa sexan dunha forma ou da contraria, como ocorreu neste caso", proclamou.