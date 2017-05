O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, lamentou "todo o tipo de violencia" que acolleu a cidade este martes tras o desaloxo dun local okupado no Centro histórico e, sobre todo, ante un dispositivo policial que cualificou de "esaxerado" para unha concentración celebrada a última hora do día e que se presupuña "pacífica".

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

"O día en si mesmo non foi proporcionado en ningún momento, condenamos todo tipo violencia que ocorreu na cidade e cremos que se podería evitar", insistiu, nunha comparecencia ante os medios de comunicación.

Noriega desvelou que trasladou o seu "malestar" ao delegado do Goberno, Santiago Villanueva, por "non ser informado" do operativo despregado na cidade para desaloxar un local do Casco antigo, que foi sede de Cantigas e Agarimo, na Algalia.

Así, considerou que os altercados "se podían evitar" mediante o "diálogo" e a "intermediación", sobre todo cando non houbo "conflitos de convivencia" pola actividade social e cultural desenvolvida na okupación nos últimos anos.

"Estou canso de que se nos trate como a furtivos, cando estamos a representar a unha institución", criticou, lembrando que o Goberno local mediou noutros conflitos relacionados con ordenes de desafiuzamento "pola vía do diálogo".

O rexedor considerou que a defensa da propiedade privada "non pode amparar determinadas actuacións", como o tapiado das portas e xanelas do inmoble en pleno Centro histórico, que se saldou cun expediente por parte do Goberno local e que cualificou de "aberración urbanística".

Do mesmo xeito comparou esta situación co desaloxo da Sala Yago en 2011, onde "curiosamente" o entón rexedor local, en alusión a Gerardo Conde Roia, "facíase selfies" en plena actuación policial, "porque seguramente foi informado do que ía ocorrer".

"Aquí debe haber alcaldes de primeira e de segunda, aos que se avisa e aos que non se avisa. Evidentemente eu non irei a un desaloxo a facerme selfies", reprochou.

REXEITAMENTO Á "CRIMINALIZACIÓN"

O rexedor criticou, á súa vez, os intentos de "criminalización" destes movementos sociais por parte do PP, lembrando que esta okupación leva "tres anos" en activo, un deles con Agustín Hernández na alcaldía.

Tamén se expresou en termos similares sobre a concentración convocada a última hora da tarde, en repulsa ao desaloxo, e sobre o dispositivo policial despregado, insistindo en que descoñecía "as directrices" do operativo e os recursos que alí se empregaron, como disparos de pelotas de goma, unidades especiais e equipos de antidisturbios.

Noriega reiterou a súa esixencia de "respecto institucional", aínda que trasladou a súa "condena" ante a actitude daqueles "que non respectaron ao mobiliario urbano" e "responderon como responderon ante un determinado dispositivo", ademais da súa solidariedade cos feridos.

A pesar diso, rexeitou "criminalizar aos homes e mulleres que alí estaban" e que se estaban mobilizando por razóns "absolutamente pacíficas", reiterando a súa demanda de "información" ante este tipo de actuacións para que a cidade "non acabe convertida nun campo de batalla".

"ESTÁN A EQUIVOCARSE DE PERSOA"

Doutra banda, Noriega referiuse a as críticas contra as súas declaracións polo dispositivo despregado no desaloxo, acusándolle directamente de "alentar" os disturbios vividos na cidade durante a tarde.

"Hoxe acúsaseme directamente de alentar intelectualmente o que ocorreu onte. Iso tamén é violencia", sentenciou, visiblemente molesto, esixindo "pudor" a quen "coloca o foco" e "fai esas acusacións tan graves".

"Están a equivocarse de persoa", sinalou, advertindo de que "non todo vale" e defendendo que esixiu "información" e "diálogo" fronte á "violencia".

CRÍTICAS DE PP E PSOE

Os portavoces dos grupos municipais reuníronse esta mañá para abordar a situación tras os sucesos e disturbios do martes.

Noriega criticou que o portavoz local do PP, Agustín Hernández, xustificase a falta de información da Delegación do Goberno ao concello sobre a actuación policial, o que levou ao rexeitamento dunha proposta de declaración institucional presentada polos populares.

Desde o PP e PSOE critican a actuación e postura do alcalde por mor dos sucesos. Agustín Hernández defendeu a "profesionalidade" dos efectivos policiais, denunciando que nas protestas, realizadas "sen permiso", había persoas con intención de "provocar eses disturbios".

Así mesmo, criticou que desde o goberno local permítase unha okupación "ilegal", onde se vendían bebidas alcohólicas "sen as medidas de seguridade e de hixiene" necesarias.

Paco Reyes, pola súa banda, responsabilizou a Compostela Aberta de non actuar durante "dous anos" para dar unha alternativa ao colectivo que okupaba a sede de Cantigas e Agarimo, dado que tiñan "na man as ferramentas e medios necesarios para solucionar o problema".

CONDENA DO BNG

O grupo municipal do BNG criticou, pola súa banda, a "desmesurada" actuación policial tras o desaloxo "sen esgotar previamente outras vías de diálogo" para solucionar o conflito, ademais do "inaceptable" tapiado do inmoble que "pertence a un conxunto declarado Patrimonio da Humanidade".

Ademais, tachou de "improcedente e lamentable a batalla campal" rexistrada durante a concentración da tarde, cunha acción policial "absolutamente desproporcionada" e accións individuais "e illadas" que "romperon o proceder pacífico da manifestación".