Os funcionarios de apoio dos xuíces das cláusulas chan da Coruña e Vigo empezarán a traballar a semana próxima

O Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas con competencias transferidas comprometéronse a colaborar no plan de urxencia aprobado o pasado xoves polo Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) e dotar aos xulgados especializados que abordarán os asuntos ligados ás cláusulas chan dos medios que requira a carga de traballo.

Rueda na Comisión de coordinación co CGPJ | Fonte: Europa Press

Na Comisión de coordinación entre o CGPJ e as administracións participou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen garantiu que Galicia "cumprirá coas súas obrigacións" e dotará dos medios necesarios aos xulgados especializados, igual que fixo cos específicos creados para a atención ás preferentes, dentro das competencias que a Xunta ten atribuídas na materia.

Con todo, segundo explicou, Rueda demandou que esa dotación de persoal decídase en función da demanda real que se vaia producindo nestes órganos xudiciais e que sexa o propio CGPJ o que tome esta decisión e determine o número de traballadores de apoio que fan falta.

En canto á situación actual de Galicia, lembrou que este xoves, 1 de xuño, empezarán a traballar dous xuíces específicos, un na Coruña e outro en Vigo, centrados nestas demandas. A Xunta traballa para habilitar o tres funcionarios de apoio que determinou o CGPJ que necesitarán os dous xulgados nos que desempeñen as súas funcións e a previsión é que este persoal empezo a traballar a semana próxima.

No caso de Lugo e Ourense, tamén se acordou que se lles dotará de medios en función das necesidades que se detecten.

TEMPO DE RESPOSTA

O presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), Carlos Lesmes, explicou este mércores ao ministro de Xustiza, Rafael Catalá, e aos representantes das consellerías autonómicas con competencias transferidas nesta materia que o obxectivo de especializar de 54 xulgados de primeira instancia en toda España para facer fronte ás demandas polas cláusulas chan é garantir o tempo de resposta e que non se vexa resentido ante o previsible aumento de litixios.

Neste encontro, que tivo lugar na sede do órgano de goberno dos xuíces, o Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas con competencias transferidas comprometéronse a colaborar no plan de urxencia aprobado o pasado xoves polo CGPJ. Precisamente, porase en marcha mañá cando os novos xulgados comecen a estudar as diversas demandas relacionadas coas cláusulas hipotecarias abusivas presentadas polos cidadáns afectados.

Segundo informou un comunicado do CGPJ, Lesmes subliñou que a especialización dun xulgado por provincia pretende conseguir que este tipo de litixios sexan resoltos sen afectar o tempo de resposta que normalmente dá un xulgado de primeira instancia.

A ESPECIALIZACIÓN GARANTE A "UNIFORMIDADE" E A SEGURIDADE XURÍDICA

Ademais, o presidente do Poder Xudicial apuntou que a especialización garante a "uniformidade" na resposta que reciban os cidadáns ás súas demandas, o que dará unha "maior seguridade xurídica". Engadiu que a solución de especializar 54 xulgados caracterízase pola súa "flexibilidade" e por tanto iranse reforzando a tenor das circunstancias que se expoñan en cada momento.

Pola súa banda, o ministro de Xustiza, Rafael Catalá, asegurou que o seu departamento nomeará tantos letrados da Administración de Xustiza sexan necesarios para eses xulgados, sempre que a carga de traballo xustifíqueo.

En canto as comunidades autónomas, algunhas xa dotaron de medios aos novos órganos xudiciais especializados do seu territorio, mentres que outras o irán facendo en función da carga de traballo que se vaia rexistrando, di o comunicado do órgano de goberno dos xuíces. Este plan do CGPJ será avaliado mensualmente para ir analizando as medidas de reforzo concretas que se precisan en cada caso.

A Comisión de Coordinación entre Xustiza, CGPJ e as comunidades autónomas volverá reunirse en setembro. Na reunión deste mércores, ademais de Lesmes, Catalá e os representantes autonómicos, participaron os vogais da Comisión Permanente Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo e Pilar Sepúlveda; e a secretaria de Estado de Xustiza, Carmen Sánchez-Cortés.