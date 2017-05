As licenzas para a construción de novos edificios en febreiro aumentan un 22% en Galicia

As licenzas para a construción de edificios de nova planta en febreiro en Galicia foron de 122, o que supón un 22% máis que as 100 rexistradas no mesmo mes de 2016.

Así figura nos datos publicados este mércores polo Instituto Galego de Estatística (IGE), nos que se observa tamén que soben as vivendas a crear en nova planta ata un total de 101, fronte ás 90 que supuñan un ano antes.

Ademais, os edificios a rehabilitar increméntanse a 117, fronte aos 94 existentes no mesmo mes do ano anterior, así como as vivendas a crear en rehabilitación, que son 33 (eran 21 no segundo mes de 2016).

No tocante ás demolicións, hai un descenso a un total de nove, cando eran 15 un ano antes. Así mesmo, as licenzas para demolición de vivendas tamén baixan, son 20 e eran 23 un ano antes.