O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, restou importancia e atribuíu a "unha emboscada do PP" o sucedido este martes, cando o PSOE de Lugo secundou por sorpresa unha petición dos populares para quitalo do liderado de Suplusa baseándose na "parálise" desta sociedade pública de xestión urbanística.

A proposta colleu "co pé cambiado" aos socialistas lucenses, segundo as fontes consultadas, tendo en conta que non estaba incluída na orde do día da xunta xeral de Suplusa. De feito, o seu debate introduciuse grazas a que Manuel Martínez, o alcalde socialista 'díscolo' de Becerreá, sumou o seu voto aos do PP.

A partir de aí, os socialistas, incluído o propio Darío Campos, apoiaron a iniciativa do PP que pedía a súa substitución. Tamén o fixo Manuel Martínez, do mesmo xeito que os populares, e só o BNG opúxose a substituír ao presidente provincial.

A presidencia de Suplusa era un dos postos reclamados por Manuel Martínez na negociación para volver á disciplina socialista, de modo que o cambio "xa estaba previsto", segundo o PSOE lucense. Con todo, os seus votos apoiaron unha iniciativa do PP crítica coa xestión levada a cabo e que non expón quen será o seu recambio.

Preguntado este mércores, Campos sinalou que "non pasou nada". "Unha emboscada do PP. O que se votou foi convocar unha xunta xeral e nomear novos conselleiros e novo presidente e isto xa estaba acordado con Manolo (Martínez) para propolo a el como presidente de Suplusa". "Non pasou nada máis", apostilou.

"AFÁN DE DESPRESTIXIAR"

"Hai un afán de desprestixiar polo PP á Deputación e a min, e mesmo aos funcionarios. Desde que estou aquí tentei sempre construír e sacar cousas para diante. O Partido Popular e a Xunta de Galicia, neste caso, o que tratan de facer é entorpecer os proxectos que hai na provincia", sinalou.

"Eu creo que os únicos proxectos para a provincia son os da Deputación; como o centro de recría que podía estar adxudicado e polo PP non se puido adxudicar, as residencias que son todo inconvenientes e a sala de despezamento da Fonsagrada con tamén inconvenientes por parte da Xunta", contrapuxo.

Finalmente, amosouse convencido de que os socialistas "non" perderán a presidencia de Suplusa. "Será Manolo (Martínez) ou serei eu", conveu respecto diso.

"HAI QUE INICIAR O PROCESO"

Pola súa banda, Manuel Martínez sinalou que o ocorrido obedece a que "se ten que iniciar o proceso" para a elección "do novo presidente e vicepresidente" de Suplusa, un acordo que xa se tomou cando se incorporou de novo ao goberno provincial hai varios meses.

Tamén quixo desmarcar dita decisión "do ocorrido o domingo", na votación de compromisarios para o congreso federal onde se impuxo a lista 'sanchista' e non se acordou unha lista. "Hai quen o relaciona co ocorrido o domingo e son dous temas distintos. Outra cousa é o tema orgánico, no que espero que non volva haber vetos", resolveu.