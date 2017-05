A primeira fase do Plan de Transporte Público permitirá que o 90% dos ourensáns teña unha parada a 500 metros

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, explicou este mércores en Ourense que a primeira fase do Plan de Transporte Público de Galicia suporá que o 90% dos ourensáns conten cunha parada de bus a menos de 500 metros do seu fogar.

A conselleira Ethel Vázquez en Ourense. | Fonte: Europa Press

Así o sinalou durante a presentación deste proxecto que se estima estea en funcionamento a partir do mes de agosto e que aposta por integrar o 58 por cento das rutas escolares (293) da provincia nas liñas de uso xeral.

A titular de Infraestruturas e o director xeral de Mobilidade, Ignacio Mestre, detallaron os pormenores do Plan de Transporte Público de Galicia para Ourense, cuxa principal novidade radica no aproveitamento das liñas de transporte escolar.

Ethel Vázquez lembrou que a pesar de abrirse ao resto de habitantes do rural estas liñas seguirán "priorizando" aos escolares.

As empresas de transporte estarán obrigadas a dotar as liñas escolares cun acompañante para os nenos. A conselleira resaltou que este requisito "incrementará os postos de traballo no sector".

MÁIS QUILÓMETROS

Coa inclusión das liñas escolares no transporte público dispáranse os quilómetros de transporte público cubertos na provincia. Así, ata este ano os autobuses cubrían un total de 2,5 millóns de quilómetros. Ao computar tamén as liñas escolares esta cifra aumenta ata seis millóns de quilómetros ao ano.

Para a realización deste plan a conselleira confirmou que se tivo en conta as enquisas respondidas por 55 concellos ourensáns e que pretendían analizar datos que poden influír nas variacións de tráfico e demanda do servizo: como os días de feira ou os controis nos centros médicos locais.

O novo plan divide a provincia nun total de 15 zonas, trece áreas territoriais e dúas zonas de transporte de longa distancia. Tamén establece unha tarifa comarcal de 1,40 euros para os viaxeiros do transporte regular.

ACHEGAS

O 30 de maio a Xunta abriu un prazo de dez días para que calquera persoa ou as empresas do sector poidan presentar achegas ao Plan de Transporte Público.

O obxectivo do Executivo galego é o de estudar as alegacións durante o mes de xuño e que a posta en marcha das novas rutas prodúzase a partir de agosto.