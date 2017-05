A empresa Espina & Delfín consegue a adxudicación de tres obras en Angola e un proxecto en Colombia

A empresa Espina & Delfín consegue a adxudicación de tres obras en Angola para o abastecemento de auga por un importe de 30 millóns, así como un proxecto en Colombia --logrado en consorcio coa construtora española Iberovias e outras dúas empresas do país suramericano-- para o mantemento de vías férreas por 47,2 millóns.

Así, as obras no tres localidades angolanas de Bungo, Lucala e Cafunfo arrincarán no mes de setembro. Contemplan a elaboración dun proxecto construtivo e execución do sistema completo de abastecemento que abarca a captación, potabilización, depósitos e mantemento durante dous anos.

A chegada a este país africano da empresa Espina & Delfín produciuse 2011 e en 2014 consolidouse coa apertura dunha delegación en Luanda.

Pola súa banda, no caso do proxecto de Colombia a compañía participa cun peso do 10%. A incursión neste país iniciouse coa implantación dunha delegación en Bogotá.

Esta compañía compostelá opera en 50 concellos galegos e proporciona traballo directo a unhas 310 persoas, mentres que en 2016 rexistrou unha facturación superior aos 30 millóns de euros.