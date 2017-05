Interceptan á altura do Porriño (Pontevedra) a un camioneiro que circulaba pola AP-9 en sentido contrario

Axentes da Garda Civil interceptaron a un camioneiro de 35 anos e nacionalidade polaca cando circulaba en sentido contrario pola autoestrada AP-9, á altura da localidade pontevedresa do Porriño.

Segundo informou o Instituto Armado, sobre as 13,30 horas deste martes unha patrulla de Tráfico decatouse de que un camión accedera á autoestrada pola saída do Porriño e dirixíase cara a un polígono industrial de Vigo pola calzada en sentido sur.

Ante estes feitos, os axentes procederon a desviar o tráfico do carril dereito para evitar colisións e interceptaron ao camioneiro co apoio dunha segunda dotación, tras o que puideron restablecer a normalidade do tráfico.

O condutor, que deu negativo nas probas de alcol e drogas, indicou que descoñecía a ruta e non se decatou da sinalización que impide o acceso á autoestrada. Por iso, ante a falta de dolo e voluntariedade, só se lle denunciou por unha infracción do Regulamento Xeral de Circulación por circular en sentido contrario ao estipulado nunha vía dividida en dúas calzadas.

TENREIRAS NUNHA ESTRADA

Doutra banda, efectivos do Destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra denunciaron o pasado domingo aos responsables de dúas tenreiras que se atopaban soltas e transitando sen control pola estrada que une Alba con San Caetano, na localidade de Pontevedra.

Os feitos ocorreron sobre as 12,20 horas, e foi necesario cortar a circulación para dar seguridade ás dúas persoas que estaban a tentar retirar o gando de calzada, que finalmente foi evacuado sen maiores incidentes.