O xuíz decano da Coruña, Luís Pérez Merino, sumouse ás advertencias sobre unha situación de colapso nos xulgados que asumirán, a partir deste xoves, os casos de cláusulas chan abusivas en hipotecas.

Merino é un dos 50 xuíces decanos de toda España que asinaron un comunicado no que alertan da existencia dunha situación "caótica" tras a designación dun xulgado por provincia para asumir estes casos.

Entre outras cuestións, alertan de "imprevisión e falta de coordinación" entre o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), o Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas. Tamén denuncian que non hai a dotación "mínima" de medios humanos e materiais para que os xulgados traballen con normalidade.

Ademais, sosteñen que, "a tan só dous días de que comece a repartición aos novos xulgados especializados" existe "desconcerto" e "falta de medios" que, segundo engaden, "retardarán" a tramitación destes casos.