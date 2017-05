O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertiu ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que "non se pode mover un nun estado de 'tibieza' permanente", despois do desaloxo dun local okupa na pasada xornada e os disturbios que se produciron nunha concentración posterior, na que resultaron feridos varios axentes.

En resposta a preguntas dos medios, e tras participar nun acto en Vigo, o titular do Executivo autonómico lembrou que "seis funcionarios públicos, policías, foron agredidos e lesionados".

"Estes son os feitos, hai unha sentenza de desaloxo dun inmoble ocupado por unhas persoas que non son os propietarios. Notifícase a sentenza, e os funcionarios, cumprindo a instrución do xuíz, execútana, e por iso son agredidos e lesionados", constatou, aínda que as agresións producíronse na concentración posterior.

Feijóo agradeceu aos axentes "que cumprisen o seu deber" e trasladou ás familias dos agredidos o apoio do Goberno galego. "E dicirlle aos concellos, neste caso o de Santiago, que non se pode mover un nun estado de 'tibieza' permanente", engadiu.

Segundo o presidente da Xunta, "ou se está coas liberdades e o Estado de Dereito, ou se está en contra" e que un axente de policía sexa "agredido" por dar cumprimento a unha sentenza xudicial, "é impropio de calquera democracia".