As Festas de Ourense incluirán 21 concertos ao longo de nove días en tres escenarios

As Festas de Ourense ofrecerán 21 concertos ao longo de nove días e en tres escenarios diferentes, nos que os veciños poderán gozar das actuacións de artistas como Iván Ferreiro, Carlos Jean, Los Diablos e Sweet California.

Así o sinalaron este mércores o alcalde, Jesús Vázquez, e a concelleira de Cultura, Belén Iglesias, durante a presentación da programación, na que destacaron que o Consistorio aposta nesta edición por un programa aberto a todos os gustos para facer de Ourense "unha cidade viva".

Nesta liña, Jesús Vázquez sinalou que "a carteleira conxuga distintos estilos musicais e artistas para todos os gustos" e informou de que as festas contarán cun orzamento de 32.5000 euros.

Do mesmo xeito que o pasado ano, as actuacións musicais concentraranse en tres escenarios principais: a Praza Maior, a Praza de San Martín e a Praza do Ferro, todas no corazón histórico da cidade.

Todas as actuacións serán gratuítas, salvo a de Sweet California, o 30 de xuño no Xardín do Posío. As entradas custan cinco euros, en venda anticipada e sete euros en despacho de billetes.

Iván Ferreiro, ex líder de 'Los Piratas' abrirá o lume na Praza Maior, o 24 de xuño ás 22,30 horas. As actuacións neste escenario serán todas á mesma hora.

Por leste mesmo escenario pasarán o grupo de pop do setenta 'Los Puntos' (25 de xuño); a Idade de Ouro do Pop Español (26); Los Diablos (27 de xuño); o grupo de rock 'The Blind Crowes' (28 de xuño); Caxade, Osquestrada e Sonoro Maxín (29 de xuño); o grupo pop galego Esposa (30 de xuño) e John Axiom Band e Carlos Jean (1 xullo).

Na Praza de San Martiño as actuacións serán ás 20,00 horas. Entre as actuacións destacan o grupo Xestreu (28 de xuño), o pop rock de The Shivas (29 de xuño), o flamenco de Diego Pacheco (30 de xuño) e o grupo De Vacas (un de xullo).

Os concertos da Praza do Ferro serán ás 21,00 horas. Actuarán o grupo Bifannah (28 de xuño), Tractor Troy (29 de xuño), Pardo (30 xuño) e The Wallas (un de xullo).

CARTEL DAS FESTAS

Por outra banda, o Concello animou aos ourensáns a escoller o cartel que representará as Festas do Corpus. A páxina web de Cultura do Concello, ourensecultura.com, permite votar por cinco carteis preseleccionados por un equipo de profesionais.

A votación estará aberta ata o vindeiro domingo, 4 de xuño.