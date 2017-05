A Obra Social La Caixa premiou á ONG Ecos do Sur da Coruña por lograr "unha transformación social mediante métodos innovadores", segundo informa a entidade coincidindo coa entrega dos seus premios á innovación social nun acto presidido pola ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Dolors Montserrat.

Ciberespec é o proxecto da ONG Ecos do Sur da Coruña "premiado polo seu método innovador na creación de redes de apoio, seguimento e análise do discurso en Internet e o ciberactivismo como estratexia integral para combater o discurso do odio contra as persoas inmigrantes e as minorías étnicas nos medios dixitais".

Os premios La Caixa á Innovación social recoñecen a capacidade de innovación e transformación social das organizacións que, adoptando novas metodoloxías, contribúen a unha mellora efectiva da vida das persoas ás cales se dirixen.

As 10 entidades gañadoras da terceira edición destes premios son de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Almería, Granada, A Coruña e Biscaia, segundo informa a organización.