Angrois.- O PSOE escenifica o cambio de postura a favor da comisión parlamentaria nunha reunión coas vítimas

O grupo socialista no Congreso escenificou este mércores o cambio de postura a favor da comisión parlamentaria para depurar eventuais responsabilidades políticas polo accidente do tren Alvia no barrio compostelán de Angrois.

O portavoz do PSOE na comisión de Fomento do Congreso, César Joaquín Ramos, comunicara á plataforma de vítimas do sinistro ferroviario que lles recibiría nas Cortes antes da concentración que estes tiñan convocada para esta xornada.

Así, á entrada, en declaracións aos xornalistas, Ramos defendeu que para que poida pecharse o "problema aberto" do accidente do 24 de xullo de 2013 é necesario crear unha comisión técnica que substitúa o traballo elaborado pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Xa dentro, a representación dos afectados polo descarrilamento na curva da Grandeira atopouse tamén cos deputados Odón Elorza, Zaida Cantera e os galegos Pilar Cancela e Ricardo García Mira. Estes últimos (Elorza, Cantera, Cancela e García Mira) mostraron o seu respaldo a que se constitúa tamén unha comisión de investigación no Congreso.

DECLARACIÓNS PREVIAS

Minutos antes da reunión, Ramos dixo aos medios de comunicación que o seu principal obxectivo é "escoitar ás vítimas do accidente" e darlles a seguridade de que "as cousas se fixeron como se tiñan que facer".

Deste xeito, explicou que é "imprescindible" axudar aos afectados e remarcou que a postura do PSOE é moi clara, xa que cando ten lugar un accidente, "sexa do tipo que sexa e en calquera tipo de transporte", o primordial é esclarecer calquera tipo de dúbida.

"Para iso cremos que se debe de crear unha comisión de investigación técnica que non sexa a actual CIAF. Esta comisión non debe ter a un presidente, Fernando Montes Ponce, que pertencese nin a Renfe nin a Adif, empresas implicadas no accidente", engadiu.

Con respecto ás causas do accidente, destacou que queren eliminar calquera dúbida sobre os motivos que provocaron a traxedia, xa que así se poderían pedir as responsabilidades correspondentes e dar descanso ás familias das vítimas que esixen responsabilidades políticas.

A POSTURA DE GALICIA

Pola súa banda, Pilar Cancela, presidenta da xestora do PSOE galego, trasladou no transcurso da reunión a postura que adoptou o partido no Parlamento galego a semana pasada, cando votou a favor de pedir que se abra a comisión parlamentaria no Congreso.

Posteriormente, en declaracións a Europa Press, resaltou que indicou que iso será o que comunique á nova dirección do grupo, no marco dun proceso "de cambio", tras a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias.

AS "TESES ANTERIORES"

O portavoz das vítimas, Jesús Domínguez, expresou a súa sorpresa ao termo do encontro ao percibir diferenzas entre o que dicía César Joaquín Ramos, ao que atribúen "as teses anteriores" do PSOE --contrarias a unha investigación nas Cortes-- e o que expresaron o resto de deputados presentes na sala.

Preguntada respecto diso, Cancela circunscribiu a "aclaracións" que se foron dando ao longo da reunión, precisamente polo "cambio de posición". "Efectivamente hai un proceso de cambio e será a nova dirección do grupo a que tome a decisión, despois dun debate que se ten que dar sobre isto", explicou.

Tamén García Mira, en declaracións a Europa Press, falou dunha "sensibilidade compartida" e en positivo de face ao futuro para que se adopte unha decisión que leve a constitución da comisión de investigación parlamentaria.

Sinalou que Ramos "fixo máis fincapé nos aspectos técnicos", pero que "compartiu finalmente a sensibilidade" favorable á investigación para depurar responsabilidades políticas.

Así, mostrouse partidario de "tratar de flexibilizar o posible a postura ata agora" do Partido Socialista neste ámbito, tras votar 'non' no Congreso á investigación.

"Hai unha parte política da que ten que responderse e iso precisa de máis información que a que chega a un xulgado", resaltou, tras subliñar o seu respecto á instrución xudicial sobre o accidente.

Ao termo da reunión, a representación dos afectados desprazouse ata as portas do Congreso para celebrar unha concentración coa que reclamarán a constitución da devandita comisión, coincidindo coa entrega simbólica das máis de 100 mocións que aprobaron concellos que apoian as súas demandas.