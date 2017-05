O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu este mércores a arbitraxe para resolver conflitos mercantís como a fórmula "que menos interfere na competitividade do tecido empresarial", e apostou porque sexa unha alternativa "máis utilizada".

Así o manifestou durante a súa intervención na clausura do I Foro Galego de Arbitraxe, celebrado en Vigo. O presidente galego lembrou que esta fórmula "é a que consome menos recursos, dá unha solución en menos tempo, dá seguridade xurídica e é confidencial".

Feijóo tamén recalcou a incidencia internacional dos laudos arbitrais, que poden executarse "en 170 países", e subliñou que, por contra, as sentenzas xudiciais implican prazos de resolución máis longos, e un procedemento máis ríxido.

O titular da Xunta puxo o exemplo da arbitraxe no conflito das preferentes en Galicia. Segundo lembrou, grazas a esta fórmula deuse solución a decenas de miles de afectados que, de recorrer aos xulgados, aínda estarían a esperar unha resolución.

No entanto, Feijóo recoñeceu que a arbitraxe aínda non está o suficientemente estendido e hai "descoñecemento" desta vía por parte das empresas. Segundo apuntou, só o 10 por cento das empresas españolas que non cotizan en bolsa inclúen unha cláusula arbitral nos seus contratos, mentres que, en Galicia, desenvolvéronse pouco máis de 40 arbitraxes nos últimos anos.

Pola súa banda, o xuíz decano de Vigo, Germán Serrano, tamén destacou as vantaxes das solucións extraxudiciais de conflitos, sobre as que "habería que facer máis pedagoxía". Así, sinalou que os laudos arbitrais poden ofrecer solucións globais, poden "romper a estreiteza de vías xudiciais", inclúen un compromiso previo de aceptación e dan unha "solución definitiva".