Máis de 6.000 nenos quedan sen praza nas escolas infantís xestionadas pola Xunta

Máis de 6.600 nenos galegos de entre cero e tres anos quedáronse sen praza nas escolas infantís xestionadas pola Xunta a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar na súa rede Galiña Azul, e a través da Axencia Galega de Servizos Sociais.

Así o recollen as listas definitivas de admitidos e en lista de espera que publicou este mércores a Consellería de Política Social en relación ás prazas públicas para nenos de entre cero e tres anos na Comunidade.

En concreto, as escolas infantís xestionadas pola Axencia teñen en lista de espera a case 2.700 nenos, mentres que case 4.000 quedan sen praza as que pertencen ao Consorcio.

Por provincias, a máis afectada é Pontevedra, onde os nenos en lista de espera rozan os 3.000 --máis de 1.600 da rede do Consorcio e case 1.300 da rede da Axencia--, seguida da Coruña, onde as escolas infantís da Xunta deixan fóra a máis de 2.400 nenos --a maior parte, máis de 2.000, da rede do Consorcio--.

En Lugo, pola súa banda, os nenos en lista de espera por unha praza son máis de 660 --600 de escolas infantís da Axencia-- e en Ourense exceden os 500, dos que a maior parte son da capital provincial.

As grandes cidades son as que acumulan unha maior cifra de nenos en lista de espera nas escolas infantís da Xunta, como é o caso de Vigo --máis de 1.300 entre ambas as redes, A Coruña --por encima dos 800--, Santiago de Compostela --case 500--, Lugo --550--, Ourense --máis de 450--, e Pontevedra --por encima de 500--.

A Consellería de Política Social ofertou para o próximo curso 2017-2018 máis de 9.700 prazas na súa rede A Galiña Azul para nenos de 0 a 3 anos, que engloba as gardarías do Consorcio e da Axencia Galega de Servizos Sociais, distribuídas en 166 escolas.

No entanto, a estas prazas hai que engadir as das gardarías municipais e as que xestionan entidades de iniciativa social, así como algunhas especiais, como as gardarías do Sergas ou das universidades. Ademais, a Xunta comprometeuse este ano a que ningún neno que cumprise os requisitos quedaría sen praza sostida con fondos públicos a través dos concertos da Administración galega e dos beneficios do Bono Concilia.