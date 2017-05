O Eixo Atlántico trasladou o seu "desánimo e decepción" polos resultados da XXIX Cume Luso-Española, celebrada este luns e martes en Vila Real (Portugal), xa que "as grandes cuestións" que afectan as rexións fronteirizas están "todas absolutamente sen tocar, teñen solucións parciais ou formulacións máis que cuestionables".

Así o comunicou a Europa Press o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoan Vázquez Mao, tras a celebración deste Cume, que culminou coa firma de oito acordos, memorandos ou declaracións conxuntas entre ambos os Gobernos, para impulsar a cooperación en ámbitos como o policial, o de emprego, o de cooperación científica e tecnolóxica e o do turismo.

Tal e como manifestou, "é decepcionante do que --esperaban-- ao que saíu", tanto naquilo que se concretou como no que se expuxo de face ao futuro.

Sobre isto último, reprobou que "están a adquirir o costume de sacar todos os anos nas rebaixas as mesmas ofertas do almacén", pois "levan 11 cumes pondo o mesmo sobre a mesa: O tren".

Neste sentido, lembrou que no cume de 2013 ambos os gobernos xa trasladaron a súa vontade de finalizar a electrificación de todo o traxecto Vigo-O Porto en 2016.

"E agora o que ofrecen no lado español para 2017, no portugués está todo en orde e con proxectos en marcha, son o oito quilómetros entre Tui e Guillarei: Menos do que comprometeron en 2013", censurou.

En canto aos puntos que si se concretaron, tamén cualificou o Cume de "decepcionante", porque os primeiros ministros e demais gobernantes non se reuniron cos representantes da sociedade civil da fronteira.

"É un Cume transfronteirizo por e para a fronteira, pero sen a fronteira", lamentou. Así mesmo, apuntou que unha das conclusións que máis esperaban era abrir a reforma do Tratado de Valencia pero "non se tocou, non abriron debate nin grupo de traballo".

Ante todo isto, aseverou que "a maior parte" do territorio transfronteirizo está "insatisfeito" cos resultados: "O problema é que venden como grandes logros o que venden todos os anos".

VISIÓN ESTRATÉXICA E VONTADE

O secretario xeral do Eixo Atlántico considerou que se non se produciron avances no Cume é, por unha banda, por que os Estados son "moi inmovilistas e reticentes a cambiar calquera cousa"; doutra banda, por que "falta visión estratéxica, porque nestes momentos o que hai é xestión e non goberno"; e finalmente, porque hai "un problema de vontade política".

Neste marco, trasladou que Lisboa e Madrid están "moi lonxe da fronteira, e a xente ás veces cando está no goberno ten tendencia a illarse da realidade", ante o que insistiu en chamar aos gobernos a escoitar aos representantes dos cidadáns. "Aínda temos a man tendida, pero o noso desanimo e decepción vén de atrás e vai en aumento", advertiu.

SAÍDA SUR FERROVIARIA DE VIGO

En concreto sobre o ámbito Galicia-Norte de Portugal, Vázquez Mao indicou que esperaban abordar o saída sur ferroviaria de Vigo, "non que o aprobasen, pero polo menos que se crease un grupo de traballo para que o ano que vén puidese estar o tema" e presentásense propostas pechadas no próximo Cume.

No entanto, reprobou que "o único que ofreceron" é que a futura ruta O Porto-Vigo que conectará coa alta velocidade galega exporase para os próximos fondos europeos 2021-2028, o que "quere dicir que, aínda que fose certo, e é a terceira vez que din o mesmo, non empezaría antes de 2023 no mellor dos casos".

Ademais, mantivo que a Xunta para dar o seu apoio debería aprobar a proposta no Consello, logo negocialo co Goberno central e despois propolo ao Cume.

"Para que sexa realidade hai que iniciar os pasos, o demais son brinde ao sol", insistiu, antes de engadir que en todo caso o saída sur de Vigo "é un problema español e de fondos españois".