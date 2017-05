Continúa a negociación entre a empresa e os traballados do 112 en folga a pesar de rebaixar estes as súas aspiracións

A negociación entre a empresa e os traballadores do 112 en folga continúa sen acordo a pesar de rebaixar estes as súas aspiracións, de 150 a 135 euros diarios por persoa, como compensación polo traslado da sede de San Marcos, en Santiago, ata a localidade pontevedresa da Estrada.

As novas instalacións do 112 Galicia na Estrada (Pontevedra). | Fonte: Europa Press

Este mércores ambas as partes mantiveron unha nova reunión no Consello Galego de Relacións Laborais, onde, segundo destacou a portavoz do comité, Isabel Moares, en declaracións a Europa Press, "houbo un momento no que case rompe a negociación".

Con todo, esta ruptura non chegou a producirse e a mediadora recomendou á compañía e ao persoal que soliciten, cada un pola súa banda, unha reunión coa Administración autonómica, co obxectivo de tratar de seguir aproximando posturas.

Así, o comité prevé cursar esta solicitude á Consellería de Presidencia este xoves ou o venres, xa que aspiran a ter o devandito encontro "no prazo máis breve posible", a poder ser a semana que vén. O seu interese, segundo destacou Moares, é chegar a unha resolución do conflito antes do verán, tendo en conta o traballo que habitualmente aborda o 112 durante esta época do ano.

Por agora, segundo esta portavoz, a firma segue ofertando uns 38 euros ao día por traballador, e advirte de que a Xunta "non pon nin un euro".

Por outra banda, Isabel Moares avisou de que "os problemas técnicos" da nova plataforma terán que resolverse por outra vía, tendo en conta que as reunións no Consello cínguense ao apartado laboral.

CAMPAÑA DE 'CROWDFUNDING'

A asemblea de traballadores do 112 en folga desde o 15 de abril iniciou, pola súa banda, unha campaña de 'crowdfunding' para axudar a financiar o paro (http://www.goteo.cc/112).

Con ela, pretende recadar fondos para "garantir a continuidade da súa loita", segundo destaca nun comunicado remitido pola CIG. "É a primeira vez que se lanza unha iniciativa destas características no estado español", destaca a nota.

Ademais, indica que a folga supuxo para o colectivo laboral perdas salariais que a día de hoxe superan xa os 10.000 euros. Desde o inicio, estableceron unha cota para distribuír "equitativamente" os custos entre a totalidade do persoal folguista, engade.