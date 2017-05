Unha viguesa con dous fillos reclama axuda das institucións para evitar o seu desafiuzamento este xoves

Unha viguesa con dous fillos de 15 e 18 anos, xunto con membros do colectivo Os Ninguéns e da RSP, concentrouse xunto ao 'Dinoseto', en pleno centro da cidade, para reclamar axuda á Xunta e ao Concello para evitar o seu desafiuzamento, previsto para este xoves.

A viguesa Leticia pide axuda para evitar o seu desafiuzamento | Fonte: Europa Press

Leticia Chantada sinalou que non ten "ningún sitio onde ir", e que tampouco obtivo solución por parte das institucións. Segundo relatou, solicitou o 'bono aluguer' da Xunta, "pero vaise a demorar no tempo"; mentres que, asegurou, tampouco recibiu axudas do Concello.

Esta veciña de Vigo apuntou que iniciou os trámites para cobrar a Risga, xa que perdeu o seu emprego en abril de 2016 e, tras verse obrigada a deixar de pagar o aluguer da súa vivenda, non ten ingresos nin outro domicilio no que instalarse cos seus fillos.

"O alcalde di que na cidade non hai desafiuzamentos, pero é mentira. O meu caso é real, mañá téñome que ir da miña casa e non teño onde ir", lamentou, e criticou que foi precisamente o Concello o que atrasou a presentación dos papeis para poder cobrar a Risga

ACLARACIÓN DO CONCELLO

Pola súa banda, o Concello aclarou, a través dun comunicado, que esta muller "está a ser atendida polos servizos sociais municipais desde hai varios anos" e, por tanto, os traballadores municipais coñecen a súa situación.

No entanto, matizou que, aínda que Benestar Social iniciou os pasos para axudala, a afectada "non presenta a documentación necesaria para poder tramitar as axudas que solicita" e que, de feito, non achegou a documentación para poder facilitarlle o pago do aluguer máis a fianza dunha vivenda.

A ese respecto, fontes do goberno local lembraron que "é fundamental presentar de forma regulada" esa documentación para que os solicitantes das axudas xustifiquen a súa situación persoal e económica, como así se esixe no procedemento administrativo.

En todo caso, o Concello recalcou que seguirá traballando co fin de paralizar o desafiuzamento e para buscar unha fórmula que permita solucionar a situación desta familia.