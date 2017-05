Os interesados en facerse co Popular disporán ata finais de xuño para facer unha oferta polo banco

As entidades potencialmente interesadas en adquirir Banco Popular disporán ata o peche do segundo trimestre do exercicio para realizar unha oferta de carácter vinculante polo banco, segundo confirmaron a Europa Press fontes da entidade.

Por tanto, a data tentativa do 10 de xuño outorgada polos bancos de investimento que asesoran o proceso esténdese finalmente ata finais de mes, tal e como adiantou o diario 'El País'.

As fontes consultadas indicaron a Europa Press que o proceso de venda da entidade, unha vez manifestadas as mostras de interese preliminar, estenderase durante todo xuño, aínda que puntualizaron que podería concluír antes de finais de mes se se alcanza un acordo.

Santander e Bankia foron as que polo momento mostraron unha maior disposición por facerse co negocio de Popular, aínda que os interesados na fusión poderían variar en función de como avance o proceso, polo que é posible que BBVA tamén se some á poxa tarde ou cedo, indicaron a Europa Press en fontes financeiras.

Calquera das principais entidades do país alcanzaría o liderado en España tras unha fusión con Popular, polo que ningunha descarta por completo a operación e todas manterán a vista posta en como avanza o procedemento.

Polo momento, Popular non recibiu ningunha proposta concreta firme nin asumiu ningún compromiso, polo que neste escenario, non se descartaría por completo realizar unha ampliación de capital, tal e como afirmou o presidente da entidade, Emilio Saracho, durante a última xunta xeral de accionistas.

Durante a reunión celebrada este mércores, o consello de administración de Popular non tomou ningunha decisión de calado máis aló do nomeamento de José Manuel Hevia como novo director xeral de medios, un paso máis na renovación da cúpula do banco.

No entanto, o consello avaliou o curso da súa política de desinversiones non estratéxicas, que incluiría a próxima venda do 49% que posúe en WiZink, así como de Totalbank, a súa filial norteamericana, se se reciben boas ofertas por ambos os negocios.

A filial estadounidense, adquirida en 2007, rexistrou un resultado atribuído positivo por importe de 20 millóns de euros en 2016 e achegou o 3,3% da marxe de intereses da entidade no conxunto do pasado exercicio.

Pola súa banda, WiZink, o negocio de cartóns cuxa titularidade comparte con Vardë, obtivo un resultado operativo de 98 millóns de euros no conxunto do exercicio 2016 e posuía un valor en libros de 408 millóns de euros a 31 de decembro.