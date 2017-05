Un home resulta ferido ao chocar o seu coche contra un tractor en Mazaricos (A Coruña)

Un home resultou ferido na tarde deste mércores despois de que o vehículo no que viaxaba en Mazaricos (A Coruña) envorcase ao chocar cun tractor.

O home foi trasladado polo 061 ata o centro hospitalario de referencia. O accidente ocorreu na estrada que une Picota e Dumbría, no lugar de Sanfoga. Os profesionais sanitarios alertaron do sinistro ao 112 pasados uns minutos das 13,00 horas.

O centro de atención ás emerxencias pasou o aviso á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Santa Comba, ao GES de Muros e a Protección Civil.

COLISIÓN ENTRE COCHE E TRACTOR

Ademais, unha colisión entre un turismo e un tractor no termo municipal pontevedrés de Lalín saldouse esta xornada cunha ocupante do coche ferida leve. O accidente tivo lugar na parroquia do Cello. O 112 recibiu a alerta por parte do tractorista ás 12,35 horas.

Nese momento, o persoal do 112 puxo a situación en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, GES de Lalín e Bombeiros do Deza.