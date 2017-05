A coordinadora dos socialistas galegos nas Cortes, Pilar Cancela, criticou este mércores, tras a aprobación dos orzamentos, que o PP "reitera o ninguneo histórico" ao non aceptar "ningunha mellora" para Galicia.

A través dun comunicado, a deputada compostelá subliñou que o grupo maioritario "vetou ou rexeitou absolutamente todas as emendas" dos socialistas galegos, como as referidas ao proxecto do AVE e as estacións intermodais.

Tamén "o rodete" impúxose, proseguiu, para frear plans de emprego, demográfico, contraincendios, de axuda ao sector lácteo e de recuperación industrial, así como a declaración da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade e o dique flotante de Ferrol.

Así pois, Cancela sostivo que son os orzamentos "máis baixos" para Galicia "desde, polo menos, o ano 2004". E é que cifrou a rebaixa dos investimentos en "máis de 400 millóns de euros respecto de 2016", con "unha diminución do 46 por cento respecto de 2012".