A Delegación do Goberno remitiu un comunicado no que esgrime que "actúa e actuará sempre defendendo a máis estrita legalidade", e asegurou que así o fixo na pasada xornada en Santiago de Compostela, tanto no desaloxo dun edificio okupado na Algalia de Arriba como na posterior manifestación "ilegal".

"A Delegación do Goberno actuou en ambos os casos dentro da máis estrita legalidade", esgrimiu, á vez que apoiou ás forzas policiais. Ademais, fronte ao malestar enunciado polo goberno de Santiago por non recibir información e verbalizado polo alcalde, Martiño Noriega, indicou que "en ningún caso ten que realizar comunicación algunha da aplicación dunha orde xudicial ou do exercicio das súas propias competencias".

Sobre as protestas posteriores, sinalou que, para que se leven a cabo, ademais de ser "pacíficas e sen armas", é necesaria unha comunicación previa, que ten un prazo ordinario de 10 días, e que en caso de situacións extraordinarias pódese acurtar unha vez realizada a solicitude.

Apuntou, con todo, que na tarde deste martes, non se deron ningún dos dous casos xa que, en ningún momento, realizouse solicitude algunha e por tanto "a manifestación atopábase fóra das canles legais".

DEFENSA DA ACTUACIÓN POLICIAL

Apunta a Delegación do Goberno que, durante a manifestación "ilegal" e ante as "graves alteracións" da orde pública provocadas polos manifestantes, "algúns deles encapuchados", a policía actuou "dentro da máis estrita legalidade" para manter a seguridade cidadá.

Engadiu que, "ante os actos vandálicos e ataques recibidos", realizou "algunha carga" contra os manifestantes, para "evitar na maior medida posible que se continuarán realizando danos tanto a mobiliario urbano como dos negocios de hostalaría e entidades bancarias" da zona que percorreu a manifestación.

"A carga foi gradual e proporcional ás circunstancias, na utilización dos medios dos que dispón a Policía", defende a Delegación, que incidiu en que houbo seis policías feridos que foron tratados en centros médicos e que "dan unha idea do proceder perigoso por parte dos manifestantes".

RESPOSTA A NORIEGA

Sobre a alusión do alcalde da cidade, Martiño Noriega, a que non foi informado as actuacións policiais, tanto a correspondente ao mandato xudicial como a actuación pola tarde, subliñou que estes pasos "nada teñen que ver coas situacións de vulnerabilidade e atención a familias en dificultades, que esixen unha coordinación de todas as administracións para activar os recursos de carácter social".

A este respecto, aclara que "non existe ningunha obrigación de informar a outras autoridades cando se trata do exercicio de competencias propias, por mandato da autoridade xudicial".

"Ditas actuacións propias réxense ordinariamente polo principio de respecto á orde de distribución de competencias previsto constitucionalmente, sen prexuízo dos deberes de colaboración e cooperación entre todas as Administracións para o logro de fins comúns ou exercicio de accións conxuntas", sinala.

Precisamente por "non ostentar competencia no presente caso", a Delegación ve "totalmente improcedente e irregular" que calquera autoridade pública "sen competencia na materia, allea ás actuacións", pretenda ampararse en "un pretendido deber de comunicación previa" das actuacións policiais, "máis aló das que corresponden ordinariamente a aquelas actuacións conxuntas ou coordinadas" entre todas as forzas e corpos de seguridade, canalizadas a través das correspondentes xuntas de seguridade.

A Delegación do Goberno conclúe o seu comunicado cunha condena á realización "calquera tipo actos que alteren a convivencia dos cidadáns" como aqueles que poden "supor un risco físico" para as persoas, así como a "desfeita" de mobiliario "tanto de carácter público como privado".

"ACTUACIÓN IMPECABLE"

Pola súa banda, o Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciou e condenou "os graves incidentes" sucedidos en Santiago, con motivo dunha protesta que, remarcan, "sen ser comunicada", produciuse para manifestarse en contra do desaloxo dun edificio okupado na capital galega como centro social.

O SUP destacou o "impecable traballo" realizado polos axentes a pesar da "agresividade duns 150 manifestantes encapuchados", que "se empregaron con obxectos contundentes para acometer contra os axentes".

O sindicato desexa "unha pronta recuperación" aos seis policías que resultaron feridos e porá "todos os medios legais" dos que dispón "a disposición" dos mesmos, e avanza que se personará como acusación particular na causa.