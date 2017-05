Podemos e En Marea reclaman ao novo PSOE que apoie agora unha comisión parlamentaria sobre o accidente de Angrois

Representantes de Unidos Podemos e de En Marea, reunidos ante o Congreso con familiares das vítimas do accidente ferroviario de Angrois, reclamaron ao PSOE que agora dirixe Pedro Sánchez que facilite a creación dunha comisión parlamentaria de investigación sobre aquela traxedia de 2013.

Afectados o Accidente de Angrois | Fonte: Europa Press

Ata agora, a liña oficial do PSOE limítase a pedir unha nova investigación técnica sobre o accidente ferroviario, máis independente que a realizada pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cun presidente que pertenceu a Renfe e Adif.

Pero deputados 'sanchistas' como Odón Elorza e Zaida Cantera cren que se pode ir máis aló para apoiar que se saiba "a verdade" do ocorrido. E a presidenta da xestora dos socialistas galegos, a tamén deputada Pilar Cancela, anticipa que levará ao Grupo Socialista do Congreso a recente decisión do PSdeG de apoiar a creación dunha comisión de investigación no Parlamento galego.

A presenza destes socialistas no encontro con afectados o accidente foi celebrada por Alexandra Fernández, deputada de En Marea, que chamou ao resto de deputados do Congreso a apoiar tanto a comisión de investigación técnica como a parlamentaria.

O líder de Podemos, Pablo Iglesias, avisou ás forzas da oposición que ata agora se opuxeron á creación dunha comisión de investigación de que "non hai escusas para estar ao lado do PP".

"Non hai escusas para pactos de silencio, hai posibilidades de que este parlamento facilite tanto que se abra unha comisión parlamentaria como unha comisión técnica independente", asegurou, tras denunciar que as "neglixencias políticas custan vidas" e que o PP "ten que dar moitísimas explicacións" respecto diso.

E POR MEDIO, O "REPROBADO" CATALÁ

Segundo Iglesias, "non é casual" que o entón secretario de Estado de Infraestruturas Rafael Catalá sexa hoxe ministro de Xustiza, e "reprobado". "Unha deputada do seu propio partido, o PP, vítima do accidente, dimitiu do seu escano e denunciou presións do señor Catalá para que non falase mais de Renfe", asegurou en relación á exdeputada do PP na Asemblea de Madrid Teresa Gómez Limón.

"É absolutamente indecente que se produciran unha sorte de pactos de silencio que impedisen que as vítimas teñan dereito á dignidade que implica por unha banda unha comisión técnica e por outra banda unha comisión parlamentaria", remachou.

De entrada, Unidos Podemos rexistrou hai semanas unha solicitude de creación no Congreso dunha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois, pero a Mesa que preside Ana Pastor, ministra de Fomento cando ocorreu o accidente, non aceptou a súa tramitación e vetouna sen chegar sequera a debaterse.

VETO DA MESA DO CONGRESO

Alexandra Fernández aproveitou para denunciar que a Mesa do Congreso denegase o seu recurso contra ese veto e retou ao PP, PSOE e Cidadáns a saír á rúa a explicar ás vítimas por que se negan a aceptar unha comisión de investigación sobre o accidente do Alvia en Angrois. "Inventáronse unha nova escusa e é que unha iniciativa non se pode volver tratar se xa se tratou noutra lexislatura", explicou.

Ao seu xuízo, trátase de "un absoluto sinsentido" xa que é "evidente" que as iniciativas non teñen data de caducidade e lembrou que a Comisión Europea pediu ao Goberno a apertura dunha nova comisión de investigación argumentando que a actual Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) non cumpre cos criterios de independencia.

"Seguimos co mesmo pacto do silencio, porque no fondo sabemos que hai indicios de que tanto xente do PP como do PSOE ten responsabilidades políticas neste accidente", concluíu.