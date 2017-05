Telmo Martín (PP) recupera a Alcaldía de Sanxenxo, na que xa estivo entre 1999 e 2006

O ata agora portavoz do PP en Sanxenxo (Pontevedra), Telmo Martín, recuperou a Alcaldía nun pleno extraordinario que chega dous días despois de que Gonzalo Pita formalizase a súa renuncia ao cargo tras un acordo do partido independente que encabeza --Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL)-- e os populares.

Este acordo deu pé á ruptura do tripartito co que Pita e os seus concelleiros gobernaban, xunto a PSOE e BNG, a localidade pontevedresa. Só unha edila de SAL se mantivo á marxe do mesmo.

Así, este mércores Martín foi proclamado alcalde de Sanxenxo cos votos a favor do PP e de tres do catro edís de SAL. Roberto Carlos Agís, concelleiro non adscrito, abstívose mentres que os edís do PSOE e BNG, e a concelleira de SAL Vanessa Rodríguez, votaron en contra.

Telmo Martín asumiu de novo o bastón de mando deste Concello pontevedrés agradecendo moi emocionado o apoio da súa filla. Xa no seu discurso, tivo palabras de agradecemento ao alcalde saínte, Gonzalo Pita.

"Os homes valentes como ti terán o seu recoñecemento", trasladou, antes de lembrar aos seus compañeiros de partido que el sempre lles animou dicindo que "hai que ter calma e tranquilidade, que a política é un tema de moito fondo".

"Hoxe estamos a celebrar o que nos gustou facer hai dous anos e que non puxo ser, pero houbo un pacto legal e as cousas foron como tiñan que ir", reivindicou.

MENSAXE Aos seus VECIÑOS

Na súa primeira mensaxe á cidadanía de Sanxenxo, Telmo Martín quixo deixar claras tres ideas "que van definir a xestión do novo goberno" e que son a "lealdade, que vai ser básica entre os socios de goberno nun equipo cohesionado", a "humildade de gobernar sen imporlle nada a ninguén" e por último, "traballo, traballo e máis traballo".

"Estou convencido que con forza e determinación conseguirémolo", remachou.

REGRESO

Martín convértese no rexedor de Sanxenxo para os dous anos que restan do mandato local. Á fronte deste Concello xa estivo entre os anos 1999 e 2006, cando renunciou ao cargo para presentarse ás eleccións municipais de Pontevedra, onde tentou sen éxito arrebatar a Alcaldía ao nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores.

Tamén pasou polo Congreso da man do seu partido, o PP, onde gañou fama polo seu millonario patrimonio.

Ante esta nova etapa, Telmo Martín admitiu que sente "moita emoción. "Máis que a primeira vez, porque cando un ten o percorrido que teño eu, sinto moitas máis ganas de facer cousas por toda esta xente", defendeu.

Na súa axenda consta unha reunión co sarxento da Policía Local ao nove e media e con todo o persoal ao dez. "Agora os meus compañeiros van traballar o dobre. Hai que facer en dous anos o que dixemos que iamos facer en catro", subliñou.

Como proba desas ganas coas que afronta esta nova etapa, este xoves asegura que "se abre o concello as oito haberá que estar as oito menos cuarto" para porse a traballar. Tamén se declarou "convencido de que o grupo se vai a agrandar" integrando a máis persoas.

"Eu xa dixen no seu momento que en 2015 cando me pediron liderar a lista, tiñamos un problema no partido e fixemos un congreso, Agora somos un partido forte, unido e cohesionado", concluíu.